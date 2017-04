Contradicciones sobre carta de Diego Palacio a la JEP

En una aparente contradicción entraron el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, con el ex presidente Álvaro Uribe y el ex ministro Álvaro Leyva sobre la declaración ante la JEP del ex ministro Diego Palacio.

MIentras Correa afirma que el exministro admite delitos (VER NOTA), Uribe y Leyva afirman lo contrario en sus cuentas de Twitter:

Nadie ha afirmado que el doctor Diego Palacio se sometía a la JEP para aceptar delitos. Versión equivocada de un medio. Seriedad por favor. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) 4 de abril de 2017