Portavoz del EI pide firmeza a sus "soldados" en la lucha contra "enemigos"

El portavoz del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Hasan al Muhayir, instó a los "soldados del califato" a que se mantengan firmes y tengan paciencia en la lucha contra Estados Unidos y los países "apóstatas" de occidente y oriente.

En un vídeo difundido hoy por internet, cuya autenticidad no pudo ser comprobada, el portavoz del EI llama a los miembros a que no renuncien a la lucha y a que no se "ablanden" ante el enemigo, en alusión a EEUU, los kurdos, Turquía y los países implicados en la lucha contra ese grupo terrorista.

La intervención de Al Muhayir se produce un mes después de que fuentes militares iraquíes aseguraran que el máximo líder del EI, Abu Bakr al Bagdadi, se había despedido de sus seguidores en un discurso escrito distribuido en la ciudad iraquí de Mosul, en el que admitía la derrota de sus fuerzas frente a las tropas gubernamentales.