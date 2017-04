Titular de Senado pedirá retiro de proyecto de reelección en mesa de Cartes

El presidente del Senado, Roberto Acevedo, anunció hoy que propondrá el retiro del proyecto de enmienda, que busca la reelección presidencial, en la mesa de diálogo convocada por el presidente paraguayo, Horacio Cartes, tras los violentos incidentes en los que fue incendiado parte del Congreso.

Acevedo dijo en una rueda de prensa que su postura es "innegociable" y que espera que esa mesa, que se celebrará el miércoles, sirva para solucionar la crisis política creada y no para "ganar tiempo y que la gente se olvide"

"Principalmente que no nos quieran tratar de tontos, que esto no sea solamente para ganar tiempo, como dice uno de ellos comprar tiempo, eso lo que no queremos", dijo el titular del Senado.

Acevedo subrayó que asistirá a la reunión en su condición de presidente del Senado y no como militante del Partido Liberal, el mayor de la oposición.

El presidente de este partido, Efraín Alegre, dijo que no se sentará en la mesa de diálogo en tanto no se retire el proyecto para habilitar la reelección presidencial, y hasta que no se tomen medidas contra los altos cargos policiales responsables del operativo en el que murió un joven dirigente de su agrupación.

A la mesa diálogo están invitados Acevedo, el presidente de Diputados, Hugo Velázquez, los líderes de los partidos con representación parlamentaria y Edmundo Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

Cartes anunció el domingo su intención de convocar esa mesa tras los disturbios ocurridos entre el viernes y la madrugada del sábado en Asunción.

Decenas de manifestantes ingresaron de forma violenta al Congreso, y lo quemaron parcialmente, después de que 25 senadores aprobaran una enmienda constitucional para facultar la reelección presidencial.

Posteriormente, un dirigente opositor de 25 años murió supuestamente abatido por la policía, que entró por la fuerza a la sede del Partido Liberal, en el que militaba la víctima.

Tanto Cartes, como el expresidente Fernando Lugo (2008-2012) persiguen ser candidatos en las elecciones de 2018, aunque la Constitución prevé mandatos únicos de cinco años y prohíbe la reelección.