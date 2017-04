Erdogan asegura que continuarán las operaciones militares turcas en Siria

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció hoy que la operación militar de Turquía en Siria, lanzada el pasado agosto, continuará una vez superada una primera fase, marcada por la toma el pasado febrero de Al Bab, una localidad en manos del yihadista Estado Islámico (EI).

"Ha terminado la parte que describo como primera etapa de la tarea llamada Operación Escudo del Éufrates. En esta hoja de ruta habrá una segunda y tercera fase, a las que aún no se ha puesto nombre", dijo el presidente en una entrevista con la cadena NTV.

Erdogan matizó así las declaraciones del primer ministro, Binali Yildirim, que el miércoles pasado anunció "el fin de la operación" lanzada el pasado agosto contra el Estado Islámico (Dáesh en sus siglas en árabe) en el noroeste de Siria.

Erdogan evaluó la situación en Manbech, ciudad al oeste del río Éufrates, en manos de una alianza de combatientes locales y de las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Ankara considera terroristas por sus vínculos con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

"En Manbech no queda Dáesh, pero hay varias fuerzas dominadas por las YPG, se intentan insertar allí", aseguró Erdogan

El jefe del Estado afirmó que tropas turcas, rusas y estadounidenses han tomado varios barrios de esa localidad pero "sin izar la bandera".

"Los verdaderos dueños de Manbech son árabes en un 85 por ciento. Queremos devolver Manbech a ellos y hemos dicho esto a (el presidente ruso Vladímir) Putin y a las autoridades estadounidenses. Por ahora, de los países que podemos llamar aliados no viene una imagen clara en este asunto", agregó Erdogan.

La ciudad se halla a unos 40 kilómetros al noreste de Al Bab, el bastión del EI que las tropas turcas y milicias sirias aliadas conquistaron a finales de febrero tras un asedio de tres meses.

"Primero deberíamos solucionar la cuestión de Manbech y luego veremos qué hacemos con Al Raqa (la "capital" del EI y con quién lo hacemos. Si se hace con las YPG, nosotros no podemos estar. Turquía no puede trabajar con terroristas. Queremos que Estados Unidos no lo haga tampoco", reiteró Erdogan.

"De esto se habla por ahora entre los jefes del Estado Mayor. Aún no se ha tomado una decisión definitiva; las conversaciones siguen. Hoy, al llamar a Putin también hemos hablado de estos temas", concluyó Erdogan.