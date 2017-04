Trump alerta de que son los reguladores quienes dirigen los bancos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, alertó hoy de que son los reguladores quienes están dirigiendo en la actualidad los bancos, al insistir en que destruirá las "horribles" regulaciones que desde hace más de dos décadas están, a su juicio, dificultando la creación de empleo y el progreso del país.

Trump intervino en un foro celebrado en la Casa Blanca con decenas de líderes empresariales para hablar sobre el clima de negocios en el país y cómo impulsar el crecimiento económico y el empleo.

"Los reguladores están dirigiendo los bancos", advirtió Trump al mencionar en particular la reforma aprobada en 2010 por el entonces presidente Barack Obama, conocida como Ley Dodd-Frank y cuya meta es aumentar la regulación y supervisión del sistema financiero para evitar la toma de riesgos que desembocó en la aguda crisis de 2008.

El mandatario inició en febrero con una serie de decretos el proceso para revocar esa reforma, aunque es el Congreso el que debe eliminarla.

"Vamos a hacer un recorte muy grande en (la ley) Dodd-Frank. Queremos fuertes restricciones, queremos una regulación fuerte, pero no la que hace imposible que los bancos presten (dinero) a las personas que van a crear empleos", prometió Trump.

En cuanto a su plan para aumentar las inversiones en infraestructuras, Trump recordó que ha pedido al Congreso la aprobación de una partida de 1 billón de dólares y anotó que la cantidad final "quizá sea incluso más".

También puntualizó que su objetivo es dar financiación solo a proyectos de infraestructura que estén listos para ser llevados a cabo en el corto plazo.

"Si tiene un trabajo que no puede empezar en 90 días, entonces no vamos a darle el dinero porque eso no ayuda", precisó Trump al respecto.