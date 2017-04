Seguidores de Lasso mantienen focos de protesta

Un puñado de seguidores del candidato opositor Guillermo Lasso reclamó el martes frente al Consejo Nacional Electoral de Ecuador un nuevo conteo de los votos de la segunda vuelta presidencial en la que, de acuerdo con cifras oficiales, resultó ganador el postulante oficialista Lenín Moreno.

En el escrutinio de 99,8% de los votos el izquierdista Moreno sumó 51,16% mientras Lasso se acreditó un 48,84%.

Hasta la madrugada se registraron protestas en Quito y Guayaquil en las inmediaciones de los edificios del Consejo Nacional Electoral.

"No estamos solo por Lasso, estamos por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, aquí nadie respeta los votos de los ecuatorianos, aquí lo que ha pasado es un mega fraude para favorecer a Moreno", dijo a The Associated Press Gilberto Montero, quien participaba de la protesta.

El presidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, declaró a periodistas dijo que el martes "empezaremos la notificación de resultados para que los partidos políticos puedan presentar los recursos que establece la ley" en referencia a las impugnaciones de las actas de votación que presenten irregularidades.

Lasso ha dicho que pedirá una auditoría informática del sistema electoral y que impugnará los resultados aduciendo una serie de inconsistencias en las actas ya que, sostiene, las originales muestran votos a su favor y en las que llegaron al Consejo se invirtieron las cifras.

Doris Soliz, secretaria ejecutiva del partido oficialista Alianza País, dijo a la red Ecuavisa que "la tendencia muestra un claro triunfo electoral de Lenín Moreno... hay que esperar la proclamación de los resultados definitivos... no se puede negar la clara voluntad de los ecuatorianos al haber elegido al Lenín Moreno como su próximo presidente".

El lunes por la noche cientos de personas se habían concentrado en Quito para rechazar el resultado electoral y arengar contra el gobierno del presidente Rafael Correa, en el poder desde hace más de diez años, mientras en Guayaquil también cientos de ciudadanos permanecieron en las inmediaciones de la sede electoral en medio de una fuerte lluvia para manifestar su inconformidad con los resultados.

Los comicios en Ecuador fueron seguidos con atención en Sudamérica donde en la última década varios países tuvieron mandatarios de tendencia izquierdista y en los que en las últimas elecciones llegaron al poder políticos más conservadores, como en los casos de Argentina y Perú.

Moreno, quien se moviliza en silla de ruedas luego de haber sido baleado en un asalto en 1998, llegó el lunes como virtual presidente electo al palacio de gobierno donde junto a Correa se dirigió a miles de sus simpatizantes en medio de un ambiente de algarabía. "Un abrazo fuerte a todos los que confiaron en nuestra propuesta y a quienes no votaron por nosotros", aseveró en tono conciliador.

El mandatario saliente es reconocido por su estilo confrontador, por la reconstrucción de la red vial del país y por obras de infraestructura como hidroeléctricas, escuelas y hospitales para gente de bajos recursos. Pero también es cuestionado por no respetar derechos civiles y ciudadanos, especialmente de sindicalistas, indígenas y estudiantes.

El traspaso de mando está previsto para el 24 de mayo.