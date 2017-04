Mogherini ve "responsabilidad objetiva" del régimen sirio tras ataque químico

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo hoy que hay una "responsabilidad objetiva" del régimen sirio ante el supuesto ataque químico a la localidad siria de Jan Shijún, en el sur de la provincia septentrional de Idleb, que causó al menos 58 víctimas.

"Hay una responsabilidad objetiva de cualquier régimen sobre la protección de sus propios civiles, y esto es un principio que es válido bajo la ley internacional en cualquier caso", indicó Mogherini en una rueda de prensa junto al enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura.

Mogherini precisó que la UE aún no tiene "pruebas" sobre lo ocurrido.

Por su parte, De Mistura instó a identificar "claramente las responsabilidades" tras el supuesto ataque químico.

"Lo que pasó esta mañana es horrible y vamos a pedir clara identificación de responsabilidades", indicó De Mistura, quien se mostró además convencido de que "habrá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre esto".

El político sueco afirmó que "aún no tenemos una confirmación oficial o fiable" de lo ocurrido.

"Lo que hemos entendido es que fue un ataque químico que vino del aire", indicó, al tiempo que afirmó que pedirán información "a todos los que tengan la capacidad de averiguar técnicamente lo que pasó para poder ser más precisos".

De Mistura señaló que lo sucedido fue "horrible en términos de víctimas" y que "las fotos que hemos visto hablan por sí mismas".

Mogherini señaló que la petición de rendición de cuentas en el conflicto sirio estará presente mañana en la conferencia internacional que se organiza en Bruselas para hablar del futuro de Siria, a la que acudirán más de 70 delegaciones.

"Cada vez que la comunidad internacional es capaz de unirse como mañana hay alguien que, de alguna manera, intenta minar el sentimiento de esperanza produciendo un sentimiento de horror e indignación", apuntó De Mistura.

"Al revés, haremos uso de estos momentos de horror para mostrar determinación de que no pueden imponerse", dijo.

La jefa de la diplomacia comunitaria insistió en que la UE apoya la negociación auspiciada por la ONU en Ginebra como "único camino adelante", y subrayó que la Unión sólo apoyará financieramente la reconstrucción del país si hay un acuerdo político y una transición inclusiva que pongan fin al conflicto.

En la conferencia de Bruselas, "empezaremos a preparar el enorme esfuerzo que será necesario cuando se alcance la transición política", indicó.

Preguntada por si aliados del régimen sirio como Rusia o Irán deberían "pagar la factura" de la guerra, Mogherini dijo que ninguno de esos dos países ni ningún estado tendría individualmente los recursos necesarios para la reconstrucción.

"Nosotros (los europeos) no somos los que estamos bombardeando, combatiendo o apoyando a una parte u otra. Somos los que estamos presionando para que haya una solución política y proporcionando la ayuda humanitaria (...) Esto no significa que si alguien rompe algo nosotros vamos a pagar la factura. Simplemente eso no va a pasar", indicó.