Gabriel cree que Londres sufrirá "carga mayor" que la UE si no hay acuerdo

El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, dijo hoy en Londres que el Reino Unido sufrirá "una carga mayor" que la Unión Europea si ambas partes no logran fraguar un acuerdo en sus próximas negociaciones para efectuar el "brexit".

Tras reunirse en la capital británica con su homólogo local, Boris Johnson, el jefe de la diplomacia germana aseguró que no existe ningún deseo de "castigar" a este país por haber votado en el histórico referendo del pasado 23 de junio en pro de abandonar el bloque comunitario.

Por su parte, en una rueda de prensa conjunta, Johnson se mostró confiado en que ambas partes conseguirán consensuar un pacto, aunque remachó que, en el caso de no ser así, su país continuará progresando.

"Es posible forjar un acuerdo que sea bueno para todos. No quiero ser pesimista, creo que podemos obtener un acuerdo, pero si me preguntan: 'Si no tenemos acuerdo, ¿el Reino Unido sobrevivirá?', creo que haríamos más que sobrevivir", subrayó el político "tory".

En su intervención, Gabriel argumentó que, si bien tanto Londres como Bruselas se resentirán en el caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones para ejecutar la marcha británica de la UE, el Reino Unido será el que más sufrirá con ese escenario.

"No tener un acuerdo no es la mejor idea ni para el Reino Unido ni para la Unión Europea", opinó el titular de Exteriores alemán, al agregar que ese desenlace "conllevaría un peso para ambas partes, tanto para los británicos como para los europeos".

"En mi opinión personal, esa carga será mayor para los británicos que para los europeos", añadió.

Según el ministro, Alemania aboga por forjar un pacto con el Reino Unido que mantenga a este país "lo más cercano posible" a la UE.

Sin embargo, puntualizó también que el Reino Unido no puede esperar obtener de esas próximas negociaciones con Bruselas las mismas ventajas tras el "brexit" que aquellas de las que disfrutaba como miembro del bloque.

"Por supuesto que queremos que las negociaciones para el 'brexit' sean justas. Justas para el Reino Unido pero, también, desde nuestro punto de vista, justas para los restantes 27 miembros de la Unión Europea", argumentó.

El político alemán remarcó que "nadie debería tener la impresión de que las ventajas de la permanencia en la UE pueden emplearse por personas que no son miembros de la UE".

Gabriel se mostró "muy optimista" de poder cerrar el proceso de diálogo entre Londres y Bruselas con un desenlace exitoso, pese a anticipar negociaciones "difíciles".

"Nuestras economías están estrechamente vinculadas. Tenemos que confiar los unos en los otros porque queremos mantener la amistad y la alianza que hemos desarrollado a lo largo de los años", afirmó.

Además de su reunión en Londres con Johnson, la agenda de Gabriel contemplaba para hoy encuentros con el ministro para el "brexit", David Davis; el director de la Tate Britain, Nicholas Serota, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

El pasado 31 de marzo, al divulgar sus directrices de negociación, la UE anticipó que comenzará las negociaciones sobre la futura relación entre el bloque y este país cuando haya "suficientes progresos" en el acuerdo de la salida, un tema que será revisado probablemente el próximo otoño.