Las canciones de Manolo Tena sobrevuelan Madrid un año después de su muerte

Javier Herrero.

Madrid, 4 abr (EFE).- Miguel Ríos, Los Secretos, Ana Belén, Víctor Manuel, Nacho García Vega y un sinfín de artistas más han rendido homenaje esta noche a uno de los autores fundamentales del "rock mesetero" de los 70 y 80, Manolo Tena, "voz cremosa y melancólica" de numerosos éxitos que se apagó hace justo un año.

Con todo el aforo completo por una abrumadora mayoría de oídos coetáneos al músico, que falleció a los 64 años, el evento ha tenido lugar en la sala madrileña La Riviera, bebiendo del río Manzanares y a un paseo de Lavapiés, barrio donde creció y donde desde hace unos días cuelga una placa en su honor que reza: "Lo difícil no es volar, sino aterrizar".

En la memoria, su último concierto, el que ofreció un 19 de marzo de 2016 en Las Palmas de Gran Canaria, sentado porque le faltaban las fuerzas, justo antes del ingreso hospitalario que no logró salvarlo de un cáncer de hígado que ya había hecho metástasis.

Su verbo fácil y evocador, disconforme con el mundo, no ha requerido esta noche sin embargo de asientos ni muletas, revivido y aireado por más de 30 artistas que le han rendido tributo a lo largo de dos horas de celebración sin pena.

La banda canaria La Causa, que fuera apadrinada por Tena, ha sido la primera en saltar al escenario con las notas lúdicas y promisas de "Esta noche", tema de Cucharada censurado en su momento por ser considerado una defensa de la marihuana.

Eran, en palabras del periodista José Antonio Abellán, los prolegómenos de "una noche mágica" y de "un homenaje a un tío que vivió a toda velocidad y no se dejó nada por hacer".

Con tal fin, ante el público han ido desfilando músicos ligados a su carrera, como Joaquín Lera o su compañero en Cucharada Floro, quien, vestido con traje de pingüino, ha versionado "Yo quisiera ser americano".

Su hijo Borja Tena ha despertado el primer aplauso espontáneo con su desgarrada versión de "Desnudo bajo las lluvias", incluido en "Sangre española" (1992), su cumbre comercial, especialmente revisitada en esta velada.

"Siniestro Total no hubiese existido si no hubiésemos visto en concierto a Cucharada en Vigo y a Manolo vestido de monja", ha declarado Julián Hernández, vocalista y compositor de la famosa banda gallega, antes de interpretar "Quiero bailar rock and roll", a la postre, también un guiño a Chuck Berry.

Miguel Tena, el otro hijo del artista, ha querido cantar "Tan raro", tema con el que su padre dio comienzo en 1988 a su carrera en solitario. "Gracias por seguir escuchando las canciones de mi padre y por seguir haciendo que estén vivas", ha dicho.

Johnny Cifuentes, al frente de Burning, ha asumido como propio "Preparado para el rock and roll", del mítico disco de Alarma!!! "En el lado oscuro", del que su autor diría que "era demasiado heavy para los modernos y demasiado moderno para los heavies".

Por su parte, Álvaro Urquijo y el resto de Los Secretos se han hecho responsables de "Llévame hasta el mar", uno de los motivos poéticos recurrentes de Tena, quizás porque "en la orilla del mar es más fácil soñar".

No han faltado a la cita algunos de sus excompañeros en "A mi manera", el programa de televisión que lo devolvió a la actualidad en la última época de su vida. Así, Sole Giménez ha cantado "Loco por verte", mientras que David De María ha acentuado el sentimiento mestizo, fronterizo y gitano de la original "Sangre española" junto a la guitarra afilada de Javier Vargas.

"Había una canción sin letra que cantábamos como 'guachi guachi' y que en el estribillo solo decía 'tú y yo'. La primera vez que la escuchamos completa Manolo nos dejó sobrecogidos, no solo por su voz cremosa y melancólica, sino porque aquel 'guachi' pasó a ser una letra monumental y el 'tú y yo' se convirtió en 'Frío'", ha relatado Jaime Asúa, excómplice en Alarma!!! ante una joya de la noche.

Otra de ellas ha sido "Marilyn Monroe", la mujer "que nunca logra dormir", tema que no podía tener otro destinatario que Ana Belén, quien, resfriada y todo, ha rememorado el día que la cantó a dúo con Tena en la gira de "Mucho más que dos", esta vez junto a Víctor Manuel.

"Durante una época tuve la suerte de hacerme amigo de Manolo Tena y de ser con él los más tristes de Lavapiés haciendo canciones", ha recordado Pancho Varona, antes de subrayar ese verso que en "Quiero beber y no olvidar" reclama "hacerle trampas a la muerte", pero cuyo autor, queriendo "ser mar, solo conseguía espuma".

En cuanto a Miguel Ríos, que acogió a Alarma!!! como teloneros en una de sus giras, ha interpretado "Directo al corazón", uno de sus clásicos, precisamente coescrito por Tena y Varona.

Con Nacho García Vega y "Tocar madera" ha concluido el show, que, por decisión de la familia, destinará sus beneficios al Centro Español de Solidaridad, concretamente, a su programa terapéutico- educativo y preventivo "Proyecto Hombre", que trabaja en la prevención, rehabilitación y reinserción de todo tipo de adicciones.