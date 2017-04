Ridley Scott planea filme sobre la Batalla de Inglaterra en II Guerra Mundial

El cineasta Ridley Scott prepara una película para el estudio 20th Century Fox acerca de la Batalla de Inglaterra en la II Guerra Mundial, informó hoy el medio especializado Deadline.

La película sobre un episodio clave de la II Guerra Mundial, en el que la Real Fuerza Aérea británica se enfrentó y derrotó a la aviación de la Alemania nazi en 1940, se encuentra en las primeros pasos de su desarrollo, según las fuentes, que también destacaron que se trata de un proyecto que despierta la pasión de Scott.

El guión corre a cargo de Matthew Orton, quien ha escrito el filme "Operation Finale", que protagonizará el guatemalteco Óscar Isaac.

Ridley Scott, considerado como uno de los grandes directores de su generación gracias a filmes como "Blade Runner" (1982), presentará en mayo "Alien: Covenant", una nueva entrega de la famosa saga de terror y ciencia-ficción.

Además figura como productor ejecutivo en "Blade Runner 2049", la secuela de "Blade Runner" que dirigió Denis Villeneuve ("Arrival", 2016) y que llegará a los cines en octubre con Ryan Gosling y Harrison Ford como protagonistas.

De cara al futuro, Scott tiene en cartera los proyectos "All the Money in the World", para el que suenan actores como Mark Wahlberg y Kevin Spacey, y la adaptación a la gran pantalla del libro de Don Winslow sobre el narcotráfico "The Cartel".