El Real Madrid arranca en Leganés una semana de derbis claves

El estadio de Butarque acoge por primera vez en su historia la visita liguera del Real Madrid, en una semana con dos derbis madrileños claves en el camino al título del equipo de Zinedine Zidane, que seguirá apostando por las rotaciones ante un rival cuyo objetivo es sumar en su lucha por evitar el descenso.

Antes de recibir al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, el primer derbi de la semana del Real Madrid tiene Leganés como lugar marcado en un mapa de ruta en el que vencer es obligado y la opción de fallar no se contempla ante el pulso que mantiene con el Barcelona.

El Real Madrid, que alcanzó ante el Alavés 50 partidos consecutivos marcando y ha ganado las cuatro últimas jornadas, se presenta en Butarque con el regreso de titulares a los que concedió descanso Zidane el pasado domingo -Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo- o estaban sancionados, como el caso de Casemiro.

A la espera de que el técnico madridista ofrezca una convocatoria en la que se esperan sorpresas el día del partido, lo que es seguro es que no puede contar con Raphael Varane tras una nueva lesión del francés en el bíceps femoral izquierdo. El día que regresaba recuperado de su último percance, volvió a dañarse y le espera un mes de baja.

La ausencia de Varane en partidos grandes -Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Barcelona- la comenzará a asumir el Real Madrid ante el Leganés con la vuelta del capitán Sergio Ramos. Su pareja será Pepe o Nacho Fernández, en función del elegido para medirse al equipo del Cholo Simeone el sábado.

En el lateral derecho Dani Carvajal puede ser reservado ante el peligro de recibir una amarilla que le haga ser baja ante el Atlético, mientras que Marcelo regresará al izquierdo.

Casemiro volverá a tomar el timón en un centro del campo en el que Zidane medita dar descanso a un Luka Modric alejado de su mejor versión. James Rodríguez o Isco pelean por un puesto. Y en la delantera Gareth Bale o Cristiano Ronaldo, apercibido de sanción, dejarían paso a Lucas Vázquez. En punta le puede llegar la oportunidad a Álvaro Morata.

Se medirá el Real Madrid a un Leganés que atraviesa su mejor momento de resultados de la temporada y encadena cuatro partidos seguidos con el premio de los puntos, incluyéndose en esa lista los empates en campos complicados como el Sánchez Pizjuán y Anoeta.

Además parece haber encontrado en casa las buenas sensaciones. Después de ganar un solo partido como anfitrión en la primera vuelta, ya son tres seguidos en los que no pierde ante su público. Y sin encajar ningún gol.

Esos datos positivos y la entidad del rival serán argumentos suficientes para que se llene Butarque pese a que los abonados han tenido que pagar por su entrada al ser considerado este partido 'Día del Club'. En dicho estadio los madridistas ya han jugado en dos ocasiones. Ambas fueron en eliminatorias de Copa del Rey y las saldaron con victoria, una de ellas con prórroga incluida.

El técnico Asier Garitano contará con la baja por sanción del centrocampista Erik Morán. Sin embargo todo apunta a que estará disponible para entrar en la convocatoria Nabil El Zhar.

El futbolista marroquí, que sufrió unas paperas, ha ganado peso en el plantel desde que se incorporó en el mercado de invierno, si bien su participación podría ser limitada por la enfermedad recientemente superada.

En la enfermería solo quedan los lesionados de larga duración Rober Ibáñez y Jon Ander Serantes. En cuanto al once, se esperan pocas rotaciones con respecto a las últimas jornadas.

- Alineaciones probables:

Leganés: Herrerín; Tito, Mantovani, Siovas, Diego Rico; Unai López, Rubén Pérez; Samu García, Szymanowski, Gabriel y Guerrero.

Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Bale o Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo o James y Morata.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité catalán).

Estadio: Butarque.

Hora: 21.30.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Leganés (17º, 27 puntos); Real Madrid (1º; 68 puntos).

La clave: Las rotaciones que pueda realizar el Real Madrid con vistas al derbi ante el Atlético del fin de semana.

El dato: Será la primera visita liguera de la historia del Real Madrid a Butarque.

La frase: "Vamos a jugar un buen partido porque llevamos una línea buena y nada me hace pensar que no vaya a ser así", dijo Asier Garitano; "Ganar fácil no existe en el fútbol", aseguró Zidane.

El entorno: Butarque presentará un lleno absoluto para recibir la visita del Real Madrid en el que ha sido decretado como 'Día del Club'.