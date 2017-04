Zidane asegura que no les perjudican los ataques desde Barcelona

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiso responder a los ataques que inició Gerard Piqué contra el club madridista y que ha extendido el FC Barcelona, pero dejó claro que todo lo que está ocurriendo no perjudica a sus jugadores y que están centrados solo en lo deportivo.

"Para nada nos perjudica porque sabemos lo que queremos y lo que estamos haciendo muy bien desde el inicio de temporada. Llegamos al mes de abril y si piensas que nosotros vamos a pensar o hablar de este tema, no, estamos concentrados en jugar al fútbol, hacerlo bien, intentar ganar los partidos y nada más. El resto ni nos calienta ni nada", aseguró sin pensar que se esté calentando en exceso el Clásico del 23 de abril.

El técnico francés esquivó las preguntas cuando se le trasladó el último mensaje del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, respaldando las palabras de Piqué contra los valores madridistas y los movimientos que dijo se hacen en el palco del Santiago Bernabéu.

"A mí no me interesa eso, hablé de estas cosas el otro día y no voy a hablar más. Solo me interesa el partido de mañana, hacer el máximo y que estemos a tope, el resto ya pasó", sentenció en conferencia de prensa.