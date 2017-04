Un "Diablo" se salvó de la avalancha en Mocoa.

Con siete hijos en siete departamentos del país, Dario Meléndez o el Diablo de Mocoa asegura que no es por malo que se ganó ese apodo, es su nariz la culpable de la oscura comparación. Sabe que no es el señor de la tinieblas porque no pudo salvarse de una corriente que lo arrastró por varios metros.

A el Diablo lo salvó un ángel, una señora que cuidaba y terminó por darle la mano en el último instante que era llamado por la muerte.

El agua se llevó una venta ambulante que le utilizaba como forma de trabajo, aseguró que en medio de la tragedia sus vecinos desparecían con el paso de la avalancha.

El Diablo le pide ayuda al Gobierno, dice que sin forma de trabajo, con una pierna lacerada y un chichón en la cara, es muy difícil salir adelante.