Víctimas protestan y exigen la pronta entrega de sus familiares fallecidos en Mocoa

En las afueras de los hospitales y cementerios las familias de las victimas ya identificadas han manifestado su molestia por la tardanza en la entrega de los cuerpos de sus allegados.

Señalan estar listos para darles el último adiós pero que por cuenta de trámites burocráticos ha sido imposible hacer los trámites de funeraria y los servicios religiosos.

“Que no los entreguen ya, mi nieto lleva 24 horas ahí tirado en la morgue, ya lo identifique pero quieren hacer exámenes de sangre y otras cosas que no tienen sentido, me lo quiero llevar para enterrarlo pero no me dejan”

“Los cadáveres están al sol y al agua, no queremos verlos así, queremos darles cristiana sepultura rápido, para pasar la página, no puede ser que tengamos que estar aquí día y noche para que nos entreguen a nuestros familiares”, señaló una de las personas a las afueras del hospital municipal.

El ministro de salud Alejandro Gaviria explicó a las personas que es necesario corroborar las identidades de los fallecidos más allá del reconocimiento visual pues habrá unas ayudas económicas para quienes perdieron a sus familias.

“Hay una ayuda económica de 18,5 millones de pesos por cada fallecido que debe ser entregada y para eso se necesitan unos trámites, no basta el reconocimiento visual, queremos que esto se haga bien para que no haya confusiones”, agregó.

Se espera que en las próximas horas se adelante un sepelio colectivo para descongestionar la morgue y evitar un problema sanitario.