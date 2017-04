Putin y Lukashenko arreglan los contenciosos entre Rusia y Bielorrusia

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, lograron hoy arreglar los contenciosos económicos entre ambos países, en particular el energético.

"Hemos acordado que regularemos todos nuestros contenciosos en el terreno del petróleo y el gas. Hemos acordado el cómo y en qué plazos lo haremos. Lo haremos en los próximos diez días", dijo Putin en una rueda de prensa conjunta en San Petersburgo.

En un encuentro marcado por el atentado con bomba contra el metro de la antigua capital zarista, Putin destacó que habían logrado dar con la fórmula de acercar posturas en materia de precios gasísticos, para lo que admitió que ambos habían tenido que hacer concesiones.

Además, subrayó que ambos países confirmaron su deseo de crear las condiciones para la formación de un mercado único para la energía eléctrica para julio de 2019 y otro igual en el caso del gas para 2024.

"Así que ya no quedan asuntos pendientes entre nosotros", afirmó Putin, quien resaltó la intención de las partes de reforzar sus lazos en el marco de la Unión Estatal que integra a ambos países y de la Unión Económica Eurasiática.

Por su parte, Lukashenko destacó que Rusia está dispuesta a refinanciar la deuda bielorrusa por la importación de gas ruso, que asciende este año a 550 millones de dólares.

"Por supuesto, le he pedido a Vladímir Vladímirovich (Putin) que no se olvide de Bielorrusia cuando entable relaciones con las grandes potencias. He recibido su respaldo y la promesa de su apoyo en todos los foros, como hizo en el pasado", dijo.

Las relaciones entre Moscú y Minsk se han ido deteriorando desde 2014, cuando Lukashenko se distanció de Moscú al defender el respeto a la integridad territorial de Ucrania y no reconocer la anexión de Crimea, a lo que siguió el levantamiento de las sanciones occidentales a su país.

En materia gasística, las diferencias se exacerbaron a principios de 2016, cuando Bielorrusia pidió bajar el precio del gas ruso alegando la caída de los precios en los mercados europeos.

En respuesta a los impagos unilaterales, Rusia redujo el suministro de petróleo a Bielorrusia, que en el primer trimestre de este año será de 4 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas menos de lo previsto.

No obstante, tras el acuerdo entre ambos mandatarios, el viceprimer ministro ruso, Arkadi Dvorkóvich, aseguró hoy que la compañía estatal Gazprom le hará una rebaja en el precio del gas a Minsk hasta finales de 2019, mientras Moscú reanudará el suministro de 24 millones de toneladas de petróleo anuales.

Lukashenko también criticó en su momento la decisión de Rusia de restablecer controles fronterizos con Bielorrusia a pesar de que ambos países forman desde 1996 una Unión Estatal, con un espacio económico común y sin aduanas.

Moscú decidió restablecer los controles fronterizos con Bielorrusia después de que ese país dejara de exigir visados a los ciudadanos de 80 países, entre ellos los de la Unión Europea y Estados Unidos.

Además, el Gobierno ruso acusó a Bielorrusia de haberse aprovechado de las sanciones internacionales contra Rusia y el consiguiente veto ruso a los productos europeos para apropiarse de una gran parte del mercado de los productos prohibidos.