Aleksandar Vucic se confirma como el auténtico "hombre fuerte" de Serbia

Belgrado, 3 abr (EFE).- El primer ministro de Serbia, el europeísta Aleksandar Vucic, ha confirmado ser la figura política dominante en el país balcánico, tras ganar el domingo con contundencia las elecciones presidenciales.

Según el recuento oficial casi completo, Vucic, con el 55 % de los votos, logró el cargo presidencial en la primera vuelta y quedó muy por encima de los otros diez aspirantes, con el segundo candidato, el exdefensor del pueblo Sasa Jankovic, con apenas el 16 %.

Vucic, de 47 años, es el político más popular desde 2012, cuando logró el liderazgo del Partido Progresista Serbio (SNS, conservador) tras ser la formación más votada en las elecciones parlamentarias, y que repitió victorias aplastantes también en 2014 y 2016.

Es primer ministro desde 2014 y, pese a las medidas de austeridad que ha impulsado, con recortes de salarios y pensiones, estas elecciones muestran que su popularidad sigue siendo altísima.

Tras años de recesión o de escaso crecimiento, la economía serbia aumentó en 2016 un 2,7 % y para este año la previsión es del 3,5 %, según el Banco Central.

La candidatura de Vucic en las presidenciales tenía como objetivo -según él mismo ha explicado- mantener el cargo presidencial en manos del SNS y evitar que un opositor llegase a la jefatura del Estado y dificultara la acción de gobierno y las reformas.

Vucic sucederá en el cargo por un mandato de cinco años a Tomislav Nikolic, el socio con el que fundó en 2008 el partido, tras romper con su pasado ultranacionalista y convertirse en convencido europeísta.

Serbia, con él al frente del Gobierno, abrió en 2015 las negociaciones de ingreso en la Unión Europea (UE), con la ambición de terminarlas antes del fin de la década.

En la delicada región de los Balcanes, aboga por una mayor cooperación y una estabilidad que fomente el desarrollo económico y "mirar hacia el futuro" tras las guerras de la década de 1990.

Se espera que Vucic asuma el cargo de jefe del Estado el próximo 31 de mayo, y será entonces cuando, también como nuevo presidente, proponga a un nuevo primer ministro.

El poder real en Serbia está en el Gobierno, y el cargo presidencial tiene sobre todo funciones protocolarias y representativas, pero se considera que la influencia política de Vucic seguirá siendo determinante.

"Él es la fuente del poder político del SNS, que en las instituciones (Gobierno y Parlamento) tiene el principal poder. Su carisma y su fuerza entre el electorado es el generador de la popularidad del partido", explicó hoy en declaraciones a Efe en analista político Dejan Vuk Stankovic.

Según este politólogo, estas elecciones han vuelto a mostrar que los ciudadanos en Serbia eligen en función de la personalidad, y que de ella depende el poder de los partidos.

"El nuevo sistema de poder funcionará con Vucic como la figura central y un grupo de sus colaboradores", que tendrán autonomía en el ejercicio de sus cargos, pero sus decisiones dependerán de él, explicó Stankovic.

Los opositores y críticos acusan a Vucic de autoritarismo y de querer hacerse con todos los resortes de poder, además de controlar gran parte de los medios de comunicación del país.

Stankovic consideró que "hasta que no aparezca una alternativa quedará esa impresión, bastante infundada, de que Vucic sea una personalidad demasiado fuerte para un funcionamiento normal de la democracia".

"Es responsabilidad de los otros el que no puedan encontrar una alternativa (...) No veo que tenga él problemas con la democracia porque los otros (la oposición) no tienen popularidad", resumió.

Recordó que desde los cambios democráticos y la caída del régimen de Slobodan Milosevic, hace 17 años, en Serbia "el poder se gana y pierde en las elecciones".

En Serbia, la oposición centrista, progresista y europeísta se encuentra fragmentada, en crisis y sin capacidad, por el momento, de formar una nueva plataforma para convertirse en una alternativa de poder.

En las elecciones presidenciales la oposición fracasó en consensuar un candidato común que pudiera haber plantado cara a Vucic y llegar a una segunda vuelta.

Jankovic, segundo en las presidenciales y gran crítico del todavía primer ministro, no milita en ningún partido y su irrupción augura una prometedora carrera política, que podría incluso aglutinar en el futuro a la oposición.

No obstante, no está claro por ahora si formará un partido propio o se sumará al opositor Partido Democrático (DS, centrista), que le apoyó en las elecciones, pero que en los últimos cinco años ha ido perdiendo apoyo.

"Jankovic ha mostrado un potencial político, y ahora dependerá de cómo organizará y articulará ese potencial", concluyó Stankovic.