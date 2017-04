Álvarez aventaja al expresidente Figueres en primarias del PLN en Costa Rica

El diputado Antonio Álvarez Desanti mantiene hoy una ventaja de casi seis puntos porcentuales sobre el expresidente José María Figueres en las elecciones primarias del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), tras una polémica jornada electoral dominical en la que hubo insinuaciones de fraude.

Tras el 24,1 % de las mesas escrutadas, Álvarez suma el 45,4 % de los votos y Figueres tiene el 39,5 %, mientras los otros dos candidatos, Rolando González y Sigifredo Aiza, quienes el domingo aceptaron su derrota, acumulan el 8,2 % y el 6,9 %, respectivamente.

El Tribunal Interno del PLN anunció el domingo casi a la media noche que suspendía el escrutinio y lo reanudaría hoy a las 08.00 hora local (14.00 GMT), lo que provocó el enojo de Álvarez Desanti, quien insinuó la posibilidad de un fraude en su contra.

Durante la madrugada de hoy el Tribunal Interno dio marcha atrás, prosiguió la contabilidad de votos y permitió el ingreso de fiscales de las tendencias políticas para que siguieran de cerca el proceso y despejar dudas.

Hoy a primera hora tanto Álvarez como Figueres dieron conferencias de prensa en las que reafirmaron su confianza en el Tribunal Interno y dijeron que esperarán resultados oficiales más amplios para pronunciarse sobre la victoria o la derrota.

"Debemos tener tranquilidad. Tenemos que dar unas horas para que se supere un procedimiento que no se tuvo que haberse dado de esta manera. Lo que quedó plasmado es un tema de ineficiencia del tribunal", declaró Álvarez.

El candidato se mostró confiado en que ganará y no se arrepintió de haber insinuado la posibilidad de un fraude: "Si uno no se pone fuerte, las respuestas no son rápidas", dijo en relación a la reanudación del escrutinio.

Por su parte, Figueres, hijo del exmandatario y caudillo histórico del PLN José Figueres Ferrer, calificó hoy las primarias como "una faena extraordinaria" y dijo que "celebra" que el Tribunal haya continuado contando los votos y que "las cosas se hayan calmado".

"Comprendemos que es más difícil haber conseguido los datos de cantones mucho más alejados de San José. Corresponde esperar unas horas más para ver los cortes que nos brinde el tribunal", expresó Figueres, presidente entre 1994 y 1998.

El próximo corte de resultados del Tribunal Interno está programado para las 11.00 hora local (17.00 GMT).

Álvarez Desanti, de 58 años, suspendió el ejercicio de su cargo como presidente del Congreso para participar en las primarias y ha recibido el apoyo de las principales figuras del PLN, entre ellas el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.

El expresidente José María Figueres, de 62 años, ha sido el blanco de duras críticas de sus adversarios por haber sido cuestionado hace más de una década por dar, cuando ya no era presidente, una consultoría relacionada a contratos estatales, por 900.000 dólares a la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel.

Figueres vivió casi 10 años en Suiza y en ese periodo no visitó Costa Rica hasta 2011, aunque nunca hubo una acusación formal de la Fiscalía en su contra.

El PLN, uno de los partidos más importantes de Costa Rica, tiene como meta lograr una participación de unas 350.000 votantes, que equivalen a un 10 % del padrón electoral del país.

De origen socialdemócrata, el PLN busca recuperar su prestigio luego de la apabullante derrota que sufrió Johnny Araya, quien se retiró de la contienda en la segunda ronda de las elecciones de 2014 ante Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que por primera vez llegó al poder.

Las elecciones presidenciales de Costa Rica se llevarán a cabo el 4 de febrero de 2018.