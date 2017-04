Un argentino muere al caer desde segundo piso del aeropuerto de Porto Alegre

Un argentino residente en Brasil murió hoy al caer desde el segundo piso del aeropuerto de la ciudad brasileña de Porto Alegre, en tanto que su compañera resulto herida, en un incidente que la policía investiga como posible suicido o accidente, informaron hoy fuentes oficiales.

El argentino Sergio Javier Millino, de 33 años, murió de forma inmediata al caer en la pista externa de acceso al terminal 1 del aeropuerto internacional Salgado Filho, en tanto que su compañera, la también argentina Melody Solange Yacubowski, de 33 años, sufrió fracturas en una pierna y fue ingresada en el hospital Cristo Redentor de Porto Alegre.

Pese a las versiones de algunos testigos de que la caída se produjo tras una discusión de la pareja, la policía brasileña trabaja con la hipótesis de un accidente o de un suicidio.

"Las imágenes no son nítidas y no sabemos si el hombre se arrojó o se cayó accidentalmente. Ella cayó enseguida al parecer cuando intentaba agarrarlo. Pero lo que podemos decir es que la hipótesis de homicidio está descartada", afirmó el jefe de la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul, Joao César Nazário.

El comisario agregó que ambos tenían residencia en Porto Alegre y que cuentan con visa temporal para residir en Brasil desde hace al menos cuatro años pero que desconoce lo que hacían en el aeropuerto.

"Estaban tan sólo con una maleta de mano. Vamos a conversar con la mujer para intentar aclarar todo pero tenemos que esperar porque está en estado de choque", aseguró.

El incidente ocurrió una semana después de que un turista argentino muriera en una pelea callejera en Río de Janeiro.

El argentino Matías Sebastián Carena, un jugador de futsal de 28 años, murió en la madrugada del 26 de marzo en una pelea con un grupo de brasileños tras asistir a una fiesta en una discoteca de Ipanema, un exclusivo barrio en esta ciudad brasileña.

Carena fue agredido a puñetazos y patadas hasta que perdió el equilibrio y terminó golpeándose en la cabeza con una estructura de cemento al caer al piso, tras lo que quedó inconsciente. Alcanzó a ser conducido con vida a un hospital, pero no sobrevivió.

La policía capturó ayer a uno de los acusados de este crimen e informó que otro de los cuatro acusados huyó a España el mismo día del homicidio.

La muerte de Carena ocurrió pocas horas después del fallecimiento en un hospital de Río, tras casi un mes en coma, de la también turista argentina Natalia Lorena Cappetti, tiroteada por supuestos narcotraficantes el 27 de febrero pasado cuando el vehículo en el que viajaba ingresó por error en una favela de esta ciudad.