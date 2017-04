Rusia comprobará denuncias sobre la persecución de homosexuales en Chechenia

El Kremlin aseguró hoy que las autoridades rusas comprobarán las denuncias sobre la supuesta persecución de los homosexuales en Chechenia recogidas por el periódico independiente "Nóvaya Gazeta".

"No sabemos si esa información es verídica. Sin duda alguna, los órganos del Ministerio del Interior lo comprobarán", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Además, Peskov recordó que los ciudadanos rusos tienen derecho a acudir a los tribunales en caso de que sean víctimas de abusos por parte de los órganos de seguridad.

"Nóvaya Gazeta", el único rotativo que informa sobre las violaciones de los derechos humanos en Chechenia, denunció el fin de semana que las autoridades de la república norcaucásica están persiguiendo a los miembros de las minorías sexuales.

Según esa publicación, más de un centenar de homosexuales han sido detenidos en los últimos días y, como mínimo, tres de ellos fueron asesinados.

Esa información habría sido confirmada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), fuentes del Gobierno chechén y por activistas homosexuales.

El periódico recuerda que la homosexualidad está muy mal vista en el Cáucaso, especialmente en Chechenia, donde los propios familiares pueden recurrir a la violencia contra los homosexuales por mancillar el honor familiar.

El portavoz del presidente chechén, Ramzán Kadírov, que ha instaurado varios preceptos de la Sharia o ley islámica en su república, negó las acusaciones, que tachó de "mentira" y "desinformación".

"No se puede detener o perseguir a quien simplemente no existe en la república. Si en Chechenia hubiera esa gente, los órganos de seguridad no tendrían que preocuparse de ellos, ya que los mismos familiares los enviarían a un lugar de donde nunca regresarían", dijo.

En cambio, tanto el jefe del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin, Mijaíl Fedótov, como el partido liberal Yábloko llamaron a investigar urgentemente dichas denuncias.

La oposición rusa acusa a Kadírov de instaurar en Chechenia un "Estado policial" por medio de un ejército privado integrado por 30.000 hombres que responde sólo ante su líder y no ante el poder federal.

Rusia, donde la homosexualidad se castigaba con la cárcel hasta 1993, ha reprimido cualquier intento de celebrar marchas de orgullo gay, adoptado una ley contra la propaganda homosexual y prohibido la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.