Johnson: soberanía de Gibraltar no cambiará sin apoyo de su pueblo y R. Unido

El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, aseguró hoy que la soberanía de Gibraltar "no va a cambiar" sin el consentimiento expreso de sus habitantes y del Reino Unido, en relación a la situación de esa colonia cuando se materialice el "brexit".

"La soberanía de Gibraltar es inamovible, no va a cambiar y no es posible que cambie sin el apoyo expreso y consentimiento del pueblo de Gibraltar y del Reino Unido. Eso no va a cambiar", aseguró Johnson a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

El jefe de la diplomacia británica respondió así a preguntas de los periodistas sobre cómo trataría el asunto de Gibraltar en la reunión de hoy con su homólogo español.

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, no asiste hoy al Consejo de la UE y, en su lugar, participa el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo este domingo al ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, que su Gobierno está "totalmente dedicado a trabajar con Gibraltar para asegurar el mejor resultado para el 'brexit'", según un portavoz de Downing Street.

La Unión Europea manifestó el viernes, al presentar sus líneas negociadoras en respuesta a la misiva de Londres, que ningún acuerdo entre los Veintisiete y el Reino Unido, una vez que el país abandone el club comunitario, podrá aplicarse en Gibraltar sin un acuerdo previo entre el Reino Unido y España.

El Gobierno británico insiste en que, aunque May no citó a Gibraltar en la carta en que precisó sus prioridades negociadoras, sí lo hizo en su intervención en la Cámara de los Comunes, cuando reiteró que el Reino Unido es "absolutamente firme en su apoyo a Gibraltar" y aseguró que el Peñón estará "cubierto" por las negociaciones británicas del "brexit".