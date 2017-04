Dastis sobre Gibraltar: "Alguien en Reino Unido está perdiendo los nervios"

El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que "alguien en Reino Unido está perdiendo los nervios, pero no hay ninguna base para ello", después de que un parlamentario conservador británico afirmase que Londres irá a la guerra si hace falta para defender Gibraltar.

Madrid, 3 abr (EFE).- El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que "alguien en Reino Unido está perdiendo los nervios, pero no hay ninguna base para ello", después de que un parlamentario conservador británico afirmase que Londres irá a la guerra si hace falta para defender Gibraltar.

Dastis respondió así después de que varios políticos británicos, incluida la primera ministra, Theresa May, se mostraran decididos a defender a sus nacionales que viven en Gibraltar -colonia británica al sur de España- y que el exlíder conservador Michael Howard asegurara que el Reino Unido podría ir a la guerra, como hizo en las Malvinas, para proteger a los gibraltareños.

"Howard no dijo exactamente eso", señaló Dastis a la prensa, quien añadió, no obstante, que "traer a colación situaciones pasadas con las Malvinas (colonia británica cuya soberanía reclama Argentina) es un poco sacado de contexto".

Y apostilló: "Me parece que alguien en Reino Unido está perdiendo los nervios pero no hay ninguna base para ello".

Posteriormente, durante su participación en un foro informativo, el ministro afirmó que el Ejecutivo no tiene que dedicarse a responder a cada una de las "observaciones" que políticos "de ahora o de ayer en Reino Unido vayan haciendo sobre este particular".

"El Gobierno español, si acaso, está un poco sorprendido del tono que se ha generado en el Reino Unido, un país tradicionalmente caracterizado por su flema. Está claro que esta cuestión de Europa y el tema de Gibraltar no es más que una manifestación de esa cuestión", aseguró Dastis.

Sobre si la posible entrada de Escocia en la Unión Europea, una vez que el Reino Unido abandone la UE, podría trasladarse a la región española de Cataluña, Dastis dijo que "evidentemente no".

"Creo que no hay que hablar de hipótesis. Lo único cierto es que cuando salga el Reino Unido va a salir Escocia. Lo que pase en el futuro ya veremos cuando pase, si pasa", afirmó el titular de Asuntos Exteriores, que recalcó que Escocia y Cataluña "no son equiparables de ninguna manera".

Dastis destacó que España no ha cambiado de posición al respecto e insistió: "nuestra intención y deseo es que fuera de la UE permanezca entero y vamos a trabajar en ese sentido".

Subrayó que España "no defiende fragmentaciones ni secesiones" y que las relaciones privilegiadas y preferentes de este país son "de estado a estado" y "no hacer especulaciones sobre futuribles que pueden o no producirse".

Dastis afirmó que el Gobierno español no está a favor de incrementar aranceles hacia Gibraltar y que no quiere dificultar las relaciones con el Reino Unido y la población del Peñón.

"Queremos defender los intereses de los ciudadanos y mejorar su situación, eso incluye primordialmente a los ciudadanos del campo de Gibraltar" (comarca que linda con la colonia), añadió.

Sí dejó claro que el Ejecutivo español lucha y seguirá luchando contra el contrabando, un problema que se da en la zona.