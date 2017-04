Johnson: soberanía de Gibraltar no cambiará sin apoyo de su pueblo y R. Unido

El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, aseguró hoy que la soberanía de Gibraltar "no va a cambiar" sin el consentimiento expreso de sus habitantes y del Reino Unido, en relación a la situación de esa colonia cuando se materialice el "brexit".

"La soberanía de Gibraltar es inamovible, no va a cambiar y no es posible que cambie sin el apoyo expreso y consentimiento del pueblo de Gibraltar y del Reino Unido. Eso no va a cambiar", aseguró Johnson a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).