Fillon: no se retira porque no imaginó "ser víctima de una manipulación tal"

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, dijo hoy que sigue la campaña pese a su promesa de retirarse si era imputado porque no había imaginado "ser víctima de tal manipulación", y reiteró que ni él ni su esposa serán condenados.

"No imaginaba una manipulación como la que he sido víctima" que "creo que viene del poder", señaló Fillon en una entrevista radiotelevisada por "RMC" y "BFMTV".

Preguntado sobre si acusa directamente al actual presidente, el socialista François Hollande, respondió que "no es posible que este asunto no haya sido seguido con la mayor atención por las más altas autoridades", pero al mismo tiempo reconoció que no tiene pruebas concretas y que "hay una gran duda sobre los que lanzaron esta operación".

El líder de la derecha, que fue primer ministro durante la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-2012), está imputado por los empleos supuestamente ficticios que atribuyó a su mujer y a dos de sus hijos como asistentes parlamentarios con dinero público.

Antes e incluso unos días después de que estallara ese escándalo el 25 de enero, se había comprometido a renunciar a su candidatura si era inculpado, pero hoy volvió a justificar no haber cumplido esa promesa porque se ha dado cuenta de que había ofrecido "al poder" la posibilidad de eliminarlo de la carrera por el Elíseo.

A la cuestión de si dimitiría en caso de ser elegido presidente y que durante su mandato su esposa, Penelope, fuera declarada culpable por los hechos por los que ella también ha sido acusada, respondió que "eso no ocurrirá porque mi mujer no será condenada".

También reiteró la idea de que "si tuviera la menor duda sobre mi culpabilidad, no sería candidato a las elecciones presidenciales".

En cuanto a los regalos por 21.000 euros (sobre todo en forma de trajes) que recibió del empresario Robert Bourgi, conocido por sus relaciones con diversos regímenes africanos, Fillon dijo: "me equivoqué de haber aceptado esos regalos, pero los he devuelto".

Puntualizó que Bourgi es "un antiguo amigo" y, sobre todo que "nunca (le) ha pedido nada".

Preguntado sobre si nombraría como su primer ministro en caso de ser elegido al exministro François Baroin, indicó que "es un político de alta calidad" y "una muy buena opción" para ese puesto.

"Es uno de los primeros ministros posibles", comentó antes de precisar que la decisión no está tomada porque después de las presidenciales vendrán las legislativas en junio.