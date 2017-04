Zapatero aboga por el diálogo para resolver el conflicto político Venezuela

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que en estos momentos "en Venezuela el diálogo es más necesario que nunca" y ha abogado por la prudencia y la paciencia para una solución consensuada.

Zapatero, en declaraciones en el programa televisivo "El Objetivo" del canal español La Sexta, ha dicho que se sigue trabajando para "que la Asamblea recupere todas sus competencias", y ha añadido que en Venezuela se trabaja en "un proceso de paz preventivo".

El diálogo es la única alternativa entre Gobierno y oposición en Venezuela para la búsqueda de acuerdos de confianza, según Rodríguez Zapatero.

El ex presidente socialista ha declarado no compartir la visión del también ex presidente y compañero de partido Felipe González sobre Venezuela, con el que mantiene un cambio de impresiones permanente al respecto, y ha añadido que "Leopoldo López es un preso que debería salir de la cárcel".

"La tarea en Venezuela es como un proceso de paz preventivo" que se resolverá en opinión de Zapatero "sólo con la política y el diálogo" para evitar que la situación sea mucho más grave en el país sudamericano.