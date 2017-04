El delicado estado de salud de Laura Bozzo tras someterse a una cirugía

La mujer más polémica de la televisión latinoamericana ha informado por medio de sus redes sociales sobre su estado de salud “me dejaron piel quemada dentro de mi barriga”.

Las dos operaciones que me realizaron en la clínica San Felipe fueron mal hechas y cerraron la herida con infección 😡 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 1 de abril de 2017

A un medio de comunicación la peruana dijo que “El mismo día se me hinchó la barriga. Al día siguiente vino una doctora y presionó mi estómago, sacó todas las heces que estaba acumulada. Me operaron inmediatamente. Lo que más me dolió es que me hicieron firmar letras y documentos sin que un familiar estuviera en mi costado”.

#FelizSabado comprobando nuevamente que🙏Dios te quita pero cuando te devuelve lo multiplica🌼Gracias por esta oportunidad — Laura Bozzo (@laurabozzo) 1 de abril de 2017

Acabo de salir de la operación un éxito total 😀gracias a mi virgen de Guadalupe y a ustedes por su apoyo♥️ya regreso💃💃 pic.twitter.com/VRkfWWNjd6 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 30 de marzo de 2017

Bozzo fue operada el pasado octubre para prevenir el cáncer de útero, pero en esa le intervinieron parte del intestino. Con la actual cirugía sería la tercera vez que pasa por el quirófano.