Un retrato gráfico desvela el cosmos vital y creativo de Julio Cortázar

Literatura y biografía en un mismo libro. El escritor Jesús Marchamalo y el dibujante Marc Torices sintetizan en "Cortázar" la vida y el espíritu de la obra del escritor argentino, cuya larga sombra cobija aún, 33 años después de su muerte, a muchos lectores.

Barcelona (España), 3 abr (EFE).- Literatura y biografía en un mismo libro. El escritor Jesús Marchamalo y el dibujante Marc Torices sintetizan en "Cortázar" la vida y el espíritu de la obra del escritor argentino, cuya larga sombra cobija aún, 33 años después de su muerte, a muchos lectores.

Este retrato poliédrico del autor de "Rayuela" -Torices realiza un trabajo estilístico sorprendente con los textos de Marchamalo- es una de las novedades recién salidas de la imprenta que se han visto estos días en el Salón del Cómic de Barcelona, aunque el proyecto comenzó a gestarse en febrero de 2014, explican los autores.

El libro discurre por la vida de este gigante de la literatura, -también en lo físico con su 1,95 de altura- nacido en Bruselas en 1914, creador experimental y uno de los pilares del boom de la literatura latinoamericana, que, curiosamente, también realizó sus pinitos en el cómic con "Fantomas contra los vampiros multinacionales".

Fue la editorial Nórdica la que contactó directamente con Marchamalo (Madrid, 1960) -comisario de dos exposiciones sobre el escritor argentino y autor de "Cortázar y los libros"- para plantearle la posibilidad de una biografía ilustrada del autor de "Bestiario", en la que ha sido su primera incursión en el género.

"No soy un experto, pero me interesa mucho la novela gráfica, no debe considerarse como literatura menor, y solo por su función como puerta a la lectura, el valor del cómic es incalculable", afirma el escritor sobre una obra que se publicará en Latinoamérica en unos tres meses.

Marchamalo dio un "sí incondicional" a este proyecto. "Porque Cortázar es el escritor fetiche para una generación, por su compromiso político, por su vida en París, por su leyenda... He intentado ser leal y objetivo, algo difícil cuando hablas de alguien al que admiras", explica.

La relación entre el autor del guion y el dibujante Marc Torices (Barcelona, 1989) durante la gestación del libro fue sobre todo vía correo, lo que no ha impedido que el entendimiento haya funcionado a la perfección.

"Yo le enviaba un par de folios por capítulo, con unas ideas en ocasiones muy abstractas que se veían superadas por lo que me ofrecía Marc en sus dibujos", recuerda Marchamalo.

Los dibujos de Torices parecen evolucionar junto al personaje, y al igual que lo hizo el arte del siglo XX, desde el expresionismo de los años veinte, con toques de surrealismo o de la cartelería revolucionaria.

Esa variedad estilística le permite acercarse "con coherencia" a la vida de Cortázar, comenta el dibujante.

En esta obra de casi 230 páginas aparecen aspectos esenciales de la vida del escritor de "Historia de cronopios y famas". Su infancia, los constantes viajes, el jazz, París, la revolución castrista o esa mala salud que lo llevó a la tumba demasiado pronto, en París, con apenas 69 años, convertido en ciudadano francés, nacionalidad que adoptó en protesta contra la dictadura militar argentina.

"La vida de Cortázar está, de algún modo secreto, regida por el azar. Los sucesos misteriosos, las casualidades mágicas, en apariencia, que se repetían casi a diario como señales", se indica en la primeras páginas de la biografía.

Por ellas desfilan también otros personajes conocidos que le rodearon, como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Francisco Ayala, José Lezama Lima o Fidel Castro, además de las mujeres de su vida, Aurora Bernárdez (en sus dos etapas), Ugne Karvelis y Carol Dunlop.

"Cortázar" se suma al fenómeno de biografías en viñetas dedicadas a personajes famosos que han proliferado en las últimas temporadas, con mayor o menor éxito, aunque en este caso, el resultado es notable por la perfecta combinación de guión y dibujo.

"Este libro sobre Cortázar no gustará seguramente a los argentinos, pero este ni ninguno", comenta entre risas el editor de Nórdica, Diego Moreno, que cree que el cómic de Marchamalo, "está muy bien escrito" y "suena a literatura".

El proyecto, que se presentó en el Salón del cómic de Angulema (suroeste de Francia), el principal certamen europeo del sector, ya cuenta con varios editores internacionales interesados para que se publique al menos en seis o siete países, "ya que Cortázar es un autor muy conocido", comenta Moreno.