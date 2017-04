Todo lo que dicen sobre mi salida, hasta ahora son rumores: Edgardo Bauza

El técnico de Argentina, Edgardo Bauza, dijo que las versiones que indican que será despedido de su cargo son solo "rumores" y que hoy tendrá un día de trabajo "normal" en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Ningún dirigente me llamó en estos días. Hoy voy a estar trabajando en AFA. Estoy tranquilo porque sé lo que tengo que hacer. Todo lo que dicen sobre mi salida hasta ahora, son rumores", aseguró este lunes Bauza en diálogo con Canal 13.

"Escuché que vendría (el entrenador del Sevilla) Jorge Sampaoli en mi lugar, pero el fútbol argentino tiene a muchos técnicos capaces de tomar al seleccionado argentino, aunque la verdad que en este momento mi problema no es él, porque en las últimas horas dijo que nadie lo había llamado de Argentina", añadió.

El 'Patón' sostuvo que hoy tendrá un día de trabajo "normal" y que "quizás" dialogue con el nuevo presidente de la AFA, Claudio Tapia, o con otros dirigentes.

"Lo mismo que conversé con los jugadores después del partido con Bolivia lo haré con ellos", señaló.

El seleccionador, de 59 años, aseguró tener una "muy buena relación" tanto con los directivos como con los jugadores y negó que el seleccionado sea un "club de amigos".

"Ningún jugador sugirió a ningún futbolista para citar o para no traer. No estoy atado a ninguna convocatoria porque yo dirijo a la selección y a los mejores futbolistas, pero a ningún 'club de amigos'. Los jugadores no hablan con la prensa, pero con el cuerpo técnico sí lo hacen", explicó.

Además, repitió que la sanción de cuatro partidos de suspensión que le aplicó la FIFA a Lionel Messi por presuntamente insultar a un árbitro fue "muy rara" por el poco tiempo que le dieron al capitán del combinado para hacer su descargo y por la dureza de la pena.