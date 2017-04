'Chapu' Nocioni, un jugador todo corazón

El deporte es competición, compromiso, trabajo en equipo, esfuerzo perseverancia y si se le añade el corazón, el 'Chapu' Nocioni ha encarnado estos valores en sus años como profesional. A la edad de 37 ha decidido retirarse del baloncesto profesional y a sus espaldas deja grandes victorias y títulos, una trayectoria plagada de éxitos.

Nocioni ha jugado al máximo nivel en la ACB y tuvo la oportunidad de formar parte del máximo nivel con la selección argentina y en la NBA, militando en Chicago Bulls, Sacramento Kings y en los Sixers de Filadelfia. Ahora, anuncia su retirada señalando que vivió como jugó, fue "siempre honesto" y entregó su "corazón".

Nacido en Santa Fe (Argentina) en 1979, a los 20 años ya estaba debutando con la selección, antes de empezar su andadura en el baloncesto español. En 2001 llegaban las primeras medallas con Argentina, pero fue en el año 2002 cuando le sobrevinieron los éxitos de magnitud. Obtuvo la medalla de plata en el mundial que se celebró ese mismo año, siendo parte importante de 'La Generación Dorada', junto a compañeros como Ginóbili, Prigioni, Scola o Delfino entre otros.

Con su primer equipo en España, el Baskonia, por aquel entonces Tau Cerámica, levantó el título de la ACB (2002), primero en la historia del club, que vendría acompañado de dos triunfos (2002 y 2004) en la Copa del Rey. Con sus grandes actuaciones despertó el interés de los Bulls, pero antes de empezar a jugar a la NBA consiguió otro gran logro para la historia: medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

"Tras derrotar a Estados Unidos, entramos en la final sabiendo que nadie nos podía robar la condición de ser el mejor equipo del mundo. Un oro olímpico es algo grandioso. Ver tu bandera arriba en el último momento es una sensación de orgullo incomparable", relataba en una entrevista a El País.

Durante los ocho años que estuvo en territorio estadounidense, el jugador argentino no consiguió obtener ningún título de la NBA, pero seguía siendo pieza fundamental en esa Argentina que estuvo cerca de repetir proeza en Pekín. Finalmente, acabaron los Juegos Olímpicos del 2008 con la medalla de bronce colgada del cuello. En aquella ocasión no pudieron derrotar a Estados Unidos en semifinales como hicieron cuatro años atrás.

En su última temporada NBA, en las filas de los Sixers de Filadelfia, solo jugó 11 partidos. Contaba 34 años y parecía que su carrera estaba en declive, pero fue entonces cuando le llegó una asombrosa oferta del Real Madrid. "¿Cómo es posible que me llamen teniendo ya 34 años?", se preguntaba por aquél entonces el 'Chapu', que aceptó jugar en un equipo que quería recuperar el cetro europeo.

Le llegó su segunda juventud, añadió a sus vitrinas la Supercopa de España en 2014, la Liga ACB en 2015 y 2016, la Copa del Rey de los años 2015,2016 y 2017, la Copa Intercontinental de 2015; pero el título más especial en esta etapa ha sido la Euroliga de 2015. Nocioni y el Real Madrid habían logrado su objetivo y el veterano jugador fue galardonado como MVP de la final.

"Descubrir a Nocioni hoy no tendría mucho sentido. Puede jugar bien o mal, pero siempre con corazón. Nos ha dado mucho y estamos encantados; sabemos que está siempre preparado para ayudar", confesaba Pablo Laso tras el último título de Copa del Rey. Y es que Nocioni firmó por el Madrid para volver a ganar títulos.

"Lo he celebrado de manera especial porque nunca sabes si puede ser el último título. Estuve en la NBA ocho años y no pude ganar cosas. Estuve muy vacío de título y ahora quiero más, me lo pide el cuerpo. El que se cansa de esto está muy equivocado. Cuando levantas un trofeo es una sensación muy especial. El que no busca eso siempre será un jugador del montón", explicaba el argentino después de ganar la Liga ACB de 2016.

A día de hoy el 'Chapu' Nocioni anuncia su retirada, con 37 años pero con las opciones intactas de pelear por los títulos que le quedan. "En estos meses por delante daré lo mejor de mí, como siempre, para ganar la Euroliga y la temporada de ACB. Sería una despedida perfecta. Y la última oportunidad de robarme una red", relata en el comunicado de su adiós. Una red, símbolo de éxito y muestra de la entrega de un jugador incansable que ha recorrido un largo camino que "valió la pena transitarlo" y cuyo itinerario queda marcado para los que van en busca del éxito. EFE.