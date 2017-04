Federer sigue con su buena racha al derrotar a Nadal en el Abierto de Miami

Getty Images

Roger Federer ha ganado 19 de sus 20 partidos esta temporada.

Continúa su racha de victorias.

Este domingo Roger Federer superó a su rival de siempre, Rafael Nadal, en el Abierto de Miami, y ganó por 6-3 y 6-4.

El suizo llegó al Crandon Park Tennis Center, en Miami, Florida, después de haber ganado dos títulos en lo que va del año: el Abierto de Australia en enero, tras una final disputada contra el español; y el Indian Wells, en marzo, contra Stan Wawrinka.

En este último abierto, el campeón tomó el control del juego y mostró confianza desde el principio hasta el final.

Es la tercera vez que el jugador de 35 años gana el torneo de Miami. Es a la vez, el ganador más antiguo de este campeonato.

Con la de este domingo en Florida, Federer acumula 19 victorias y solo una derrota en lo que va de la temporada.

"El sueño continúa"

Federer se veía fresco y tranquilo durante el partido contra Nadal.

Este año, el suizo volvió a las canchas después de seis meses de descanso durante la segunda mitad de 2016, para recuperarse de una lesión en la rodilla, por lo que sus triunfos en lo que va de esta temporada son quizá más notables.

Reuters

La primera vez que Federer y Nadal jugaron en Miami fue en 2004. Desde entonces se han encontrado 37 veces.

Federer triunfó en su primer torneo después del descanso al superar a Nadal en cinco sets en el Abierto de Australia. En marzo, derrotó al español en la semifinal del Indian Wells.

"El sueño continúa" , dijo después de la victoria en Miami. "Han sido unas semanas fabulosas. Qué comienzo de año. Gracias a mi equipo y a todos los que me han apoyado, especialmente en mis tiempos más difíciles el año pasado" .

Federer y Nadal jugaron por primera vez en Miami, en 2004. Nadal tenía 17 años y solo Federer tenía un Grand Slam. Ahora, entre los dos, acumulan 32 en total y como tantas veces en el pasado, esta vez disputaron cada punto con ferocidad.

"Es decepcionante que cada vez que haya estado aquí, obtenga el trofeo más pequeño" , dijo Nadal, ya que hasta ahora no ha ganado el Abierto de Miami. "Han sido unas muy buenas dos semanas para mí, incluso si perdí por tercera vez este año frente a Roger".

La de hoy fue la cuarta victoria consecutiva de Federer sobre Nadal, su racha de victorias más larga en su rivalidad profesional de 13 años.

Getty Images

Rafael Nadal buscaba su primer triunfo en el abierto de Miami, en el Crandon Park Tennis Center.

Una de las jugadas clave ocurrió en el segundo y último set. Cuando iban 4-4, un revés de Federer apenas cruzó la red después de golpear la cinta, forzando a Nadal a correr hacia adelante, con lo que dejó su lado de la cancha expuesto y el 18 veces ganador del Grand Slam lanzó una bola contundente.

Le dio la oportunidad de asegurar la victoria y de que el inicio estelar de Federer este año continuara.

Ahora Federer espera tomar unos dos meses de descanso, para prepararse para el Abierto de Francia, que comienza el 28 de mayo.

"Cuando estoy sano y me siento bien, puedo producir tenis como este" , dijo.

"Si no me siento tan bien, no hay ninguna posibilidad de que esté en la fase final compitiendo con Rafa", dijo el suizo a ESPN en la cancha después de la victoria.