Ya son 43 niños fallecidos en la tragedia de Mocoa

La directora regional del ICBF en Putumayo, Carol Burbano, aseguró que hasta el momento todos los menores han encontrado a sus familiares y confirmó que de las personas que fallecieron, 43 eran niños -según la información que les ha suministrado la Policía-.

También manifestó que, en este momento, se encuentran verificando la cifra de desaparecidos.

Burbano explicó cómo se protegerán a los niños víctimas de esta tragedia que aún no aparecen: “Lo que vamos a hacer es activar, desde nuestra Dirección de Protección, todo el tema de restablecimiento de derechos. (...) Frente a los niños que no se les encuentren los familiares o niños a los que las demás instituciones no los reporten, vamos a proceder con las Defensorías de Familia a hacer todo el tema de verificación de derechos, de ubicaciones de familias extensas...".

Puntualizó que en este momento están contrastando la información de desaparecidos con los pacientes que están en los hospitales.