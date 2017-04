Trump cree que factores "externos" pueden influir en elecciones en Francia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, opinó hoy que hay factores "externos" que podrían "cambiar el curso" de la carrera para las elecciones presidenciales en Francia, y evitó valorar las comparaciones entre su mensaje y el de la candidata ultraderechista Marine Le Pen, a la que dijo no conocer.

En una entrevista que hoy publica el diario Financial Times en su edición digital, Trump esquivó una pregunta sobre si una posible victoria de Le Pen, que ha tratado de alinearse con el líder estadounidense, serviría para validar su propio mensaje y programa para Estados Unidos.

"No sé lo que va a ocurrir. Sé que ha habido algunas distracciones externas que han cambiado la carrera (en Francia). Va a ser una carrera interesante. Realmente no lo sé, y no la conozco, nunca me he reunido con ella (Le Pen)", dijo Trump.

"Van a ser unas elecciones muy interesantes. Pero, sabe, han ocurrido algunas cosas externas que quizá cambiarán el curso de esa carrera" hacia el Elíseo, añadió.

Trump no precisó a qué se refería con factores "externos", y evitó profundizar en su análisis de las presidenciales francesas, cuya primera vuelta se celebrará el 23 de abril.

Según los sondeos, Le Pen empata con 25 % en intención de voto en la primera vuelta con el socioliberal Emmanuel Macron, candidato del movimiento "En Marche!", y ambos podrían disputarse la Presidencia en un segundo turno el 7 de mayo.

Le Pen, líder del partido Frente Nacional (FN), visitó la Torre Trump de Nueva York en enero, cuando Trump aún residía allí antes de su llegada al poder, pero según su equipo, no se reunió con el entonces presidente electo, sino con un activista ultraconservador, George Lombardi, y otros simpatizantes estadounidenses.