Schulz, empatado con Merkel en sondeos, promete no usar los "métodos Trump"

El candidato socialdemócrata a la Cancillería alemana, Martin Schulz, prometio hoy no usar "los métodos de (Donald) Trump", el presidente estadounidense, en la campaña para las elecciones generales de septiembre y rechazó recurrir a calumnias o noticias falsas.

Según la última encuesta, publicada hoy por el dominical "Bild am Sonntag", el Partido Socialdemócrata (SPD) empata con un 33 % de intención de voto con las filas conservadoras que lidera la canciller, Angela Merkel.

Al igual que ayer hizo Merkel, Schulz viajó hoy al estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste), populoso "Land" donde vive cerca del 22 % de la población alemana y que el 14 de mayo celebra comicios regionales.

Será una cita importante para que los dos principales partidos alemanes midan fuerzas ante las generales y, tras las críticas que recibió ayer de la canciller el gobierno regional, liderado por los socialdemócratas desde 2010, Schulz defendió el programa "social" de la primera ministra, Hannelore Kraft.

Además de denunciar el elevado endeudamiento del "Land", Merkel criticó la actuación del ejecutivo regional ante el escándalo de los abusos registrados en la Nochevieja de 2015 en Colonia y en el seguimiento del yihadista que atentó en Berlín el pasado diciembre, que había vivido en ese estado.

Las encuestas dan al SPD en Renania del Norte-Westfalia siete puntos de ventaja respecto a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y Schulz garantizó que si algo ha aprendido de la campaña electoral estadounidense es que su partido no va a usar los métodos del republicano Donald Trump.

Uno de sus principales objetivos, aseguró, será evitar la entrada en el Parlamento regional del ultraderechista "Alternativa para Alemania", que precisamente ha elegido ese "Land" para celebrar el 22 de abril su congreso nacional, en Colonia.

"No tienen nada que buscar en el Parlamento regional. No son una alternativa para Alemania, son una vergüenza para la República federal", aseguró el líder socialdemócrata después de que AfD haya conseguido entrar en los últimos años en once de las dieciséis cámaras de los estados federados.

Según los últimos sondeos, AfD contaría con el respaldo del 9 % de los votos en ese estado federado, con lo que lograría escaños en el parlamento regional.

También entraría en septiembre por vez primera en el Bundestag, la cámara baja nacional, aunque el partido ha perdido fuerza en los últimos meses y le otorgan ahora en torno a un 8 % de los votos.