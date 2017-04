Huérfanos de guerra de independencia indonesia piden indemnización a Holanda

Los hijos de más de 500 hombres ejecutados en Indonesia durante la guerra de la independencia (1946-1949) piden hoy indemnizaciones al Estado holandés por una matanza ocurrida en una de las épocas más oscuras de la historia del país.

La Haya, 2 abr (EFE).- Los hijos de más de 500 hombres ejecutados en Indonesia durante la guerra de la independencia (1946-1949) piden hoy indemnizaciones al Estado holandés por una matanza ocurrida en una de las épocas más oscuras de la historia del país.

"Ha pasado mucho tiempo. La mayoría de los testigos ha muerto y a los pocos que quedan no les es fácil recordar cada detalle de lo que pasó. Pero es una cuestión de principios. Los derechos de las víctimas deben ser reconocidos por Holanda", explicó hoy a Efe la abogada holandesa Liesbeth Zegveld.

Esta letrada, que representa a estos cientos de hombres y mujeres huérfanos de padre, está inmersa en los preparativos de la demanda judicial y confirmó que ya envió una lista de 520 nombres de supervivientes al Ministerio holandés de Exteriores y al de Defensa.

Su objetivo, agregó, es no tener que iniciar un litigio y que el Estado holandés llegue a un acuerdo financiero para recompensar a los hijos de las víctimas de la guerra de la actual Indonesia.

En 2015, un tribunal de La Haya dictaminó que los entonces niños, al igual que las viudas de las víctimas, tienen derecho a una compensación, que deberá ser calculada por las autoridades correspondientes.

Esta misma corte estableció que el Estado es responsable de los homicidios ilegales durante las operaciones policiales y militares que se llevaron a cabo durante la época.

No obstante, el tribunal confirmó que los supervivientes deben ser capaces de demostrar de forma indiscutible que sus padres fueron víctimas de las ejecuciones sumarias de los soldados holandeses.

"Yo creo que es el Estado quien debe demostrar que nuestros soldados no asesinaron a esas personas, y no al revés. Sabemos que eso fue lo que pasó, y pedir a todas y cada una de las víctimas pruebas suficientes no es algo muy viable", lamentó la abogada.

En los años cuarenta, Holanda intentó imponer su superioridad militar en su colonia de las Indias Orientales (antiguo nombre que se dio a Asia en oposición a las Indias Occidentales que aludían a América) para poner fin al levantamiento popular contra su poder.

Sin embargo, las múltiples investigaciones históricas están sacando a la luz cada vez más violentos excesos de la fuerzas por parte de los más de 200.000 soldados holandeses que lucharon entre 1945 y 1950 contra la independencia indonesia.

La lista de los niños que tiene Zegveld también recoge el lugar y la fecha de la ejecución de los padres que se mencionan en ella, víctimas de asesinatos en la isla de Célebes o Sumatra o de la conocida masacre del pueblo de Rawagede, en el oeste del mar de Java.

"Hay que encontrar una solución política porque es fácil ir a los tribunales y empezar un juicio, pero el Gobierno debe negociar y escuchar a las víctimas", afirmó a letrada.

El Comité de la Deuda de Honor de los Países Bajos ya pidió acelerar la indemnización de las víctimas de los crímenes de guerra holandeses durante la descolonización de Indonesia.

El pasado diciembre y en un paso sin precedentes, el Consejo de Ministros holandés decidió apoyar una nueva investigación profunda sobre el periodo de descolonización, una decisión que siguió a un trabajo del historiador Remy Limpach.

"Tenemos que atrevernos a mirar en el espejo de nuestro propio pasado", afirmó entonces el ministro de Exteriores en funciones, Bert Koenders, después de la histórica decisión.

Calificó de "una página negra en la historia" y "un momento muy doloroso para todos" esos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando Indonesia quiso independizarse.

En su libro "La quema de las aldeas", Limpach muestra de manera concluyente que hubo violencia sistemática en masa y crímenes de guerra durante esa guerra de los años cuarenta, y pidió investigar a los responsables políticos y legales de ello.

"Me encontré con miles de casos de violencia extrema, todas las formas de violencia que se pueden imaginar, la tortura, la violación, el asesinato de prisioneros y la quema de aldeas", dijo Limpach, quien consultó archivos oficiales pero también diarios, cartas y memorias.