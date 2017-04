Cartes lamenta muerte de joven opositor y violentos incidentes en Asunción

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, lamentó hoy "profundamente" la muerte de un joven a manos de la Policía durante los incidentes en Asunción contra la reelección presidencial, en los que grupos de manifestantes incendiaron el Congreso en diversos enfrentamientos con las fuerzas del orden.

"Lamento profundamente los eventos ocurridos. Cualquier acto que lleve la pérdida de una joven es injustificable y una gran calamidad. Ofrezco mis más sinceras condolencias a la familia de Rodrigo Quintana y les aseguro que estos actos no quedarán impunes", dijo Cartes en un vídeo publicado por la Presidencia.

"Todos los responsables de este horrendo episodio enfrentarán la Justicia y pagarán por sus acciones", señaló el mandatario.

Añadió que siente los sucesos ocurridos el viernes en el Congreso, cuando grupos de manifestantes incendiaron parte de las instalaciones, después de que la Policía disparara balines de goma contra grupos de manifestantes.

"Me duele que civiles y policías sufrieron lesiones y me someto a una autocrítica porque lo políticos no hemos podido hasta hoy dirimir nuestras diferencias con el diálogo y la paz", agregó.

También manifestó que le "produce mucha indignación que se apele a la violencia para hacer oposición o para tratar de golpear a un presidente constitucional electo por el pueblo soberano".

Cartes destituyó hoy al ministro del Interior, Tadeo Rojas, y al jefe de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, su primer cambio de Gobierno tras los violentos incidentes.

Además, cuatro policías fueron detenidos por la muerte de Quintana, de 25 años y miembro de las juventudes del Partido Liberal, muerto por un disparo cuando uniformados asaltaron la sede. La muerte tuvo lugar en el marco de las protesta comenzadas después de que 25 senadores votaran a favor del proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección.

Fue en una votación en las dependencias parlamentarias del Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, y sin la presencia del resto de legisladores y del presidente del Senado, Roberto Acevedo.

El proyecto de esos senadores fue elaborado conjuntamente por el Partido Colorado, del presidente Horacio Cartes, por el de Lugo y por algunos legisladores liberales, según reconocieron.

La formación de Lugo respalda la enmienda para que este pueda presentarse a las elecciones de 2018, y el Partido Colorado para que lo haga Cartes.