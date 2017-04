Selena Gómez ya tiene el visto bueno de la familia de The Weeknd

Tras las primeras semanas de rumores, Selena Gomez y The Weeknd han renunciado ya a tratar de ocultar su relación y aparecen juntos en público sin importarles quién pueda fotografiarlos. De hecho, recientemente ambos viajaron a la ciudad en la que creció el cantante de 'Starboy', Toronto, donde se les vio caminando de la mano por el centro e incluso alquilaron todo un cine para ver la cinta 'Get Out'. Pero la visita sirvió para que la pareja hiciera algo más que ir de compras, ya que la exnovia de Justin Bieber también aprovechó para conocer a los seres queridos de su nuevo chico, a quienes parece haberles causado una muy buena impresión.

"Él estaba emocionado ante la idea de que Selena conociese a su familia. Ellos enseguida la acogieron con los brazos abiertos, y les gusta mucho. Les pareció que, sorprendentemente, es una chica con los pies muy en la tierra y muy cercana y agradable", asegura un informante a Heat Magazine.

Los dos enamorados no han parado de viajar desde que se confirmó su noviazgo en enero, ya que además de pasar por Toronto, también han estado en Florencia, París y Buenos Aires, aunque para él su escapada más importante ha sido la que realizaron a su tierra natal al tratarse de una especie de 'prueba de fuego' para evaluar la compatibilidad de sus planes de futuro.

"Abel quería ver si Selena podía relajarse en Toronto, ya que él siempre ha querido fijar su hogar allí. Ella le demostró que podía lidiar con el frío, relajarse, todo junto. A él le encanta su lado glamuroso, pero es esa versión de Selena la que le ha conquistado", afirma la misma fuente.