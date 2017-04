Cage The Elephant y The 1975, energía y estilo para abrir Lollapalooza Chile

La energía del rock alternativo de los norteamericanos Cage The Elephant y el pop hecho elegancia que enarbolan los británicos The 1975 dieron hoy el pistoletazo de salida a la edición chilena de Lollapalooza, un festival por el que desfilan algunas de las mejores bandas de la música actual.

Santiago de Chile, 1 abr (EFE).- La energía del rock alternativo de los norteamericanos Cage The Elephant y el pop hecho elegancia que enarbolan los británicos The 1975 dieron hoy el pistoletazo de salida a la edición chilena de Lollapalooza, un festival por el que desfilan algunas de las mejores bandas de la música actual.

El buen clima, que lentamente se desvanece de Santiago por la llegada del otoño, acompañó a la fecha más esperada del calendario musical chileno y sirvió de soporte para Cage The Elephant, una banda que es sinónimo de diversión por su intensidad contagiosa.

Pese a que Matt Shultz es el líder indudable del conjunto de Kentucky, conviene apartar los ojos de su irresistible carisma y observar que detrás de él hay un grupo en el que destaca la potencia de sus guitarras y la versatilidad de sus integrantes.

De hecho, Schutz en ocasiones no es más que un animador de lujo -sus movimientos y su estilismo recuerdan a épocas pasadas del glam rock-, apoyado en los brillantes coros de su equipo.

La banda, ganadora de un Grammy en febrero por su último disco, 'Tell me I'm pretty', comenzó puntual y rápidamente desataron su brío con canciones que se han hecho espacio en el rock actual como 'Cry baby'.

Shultz, en el escenario una mezcla de Mick Jagger e Iggy Pop, quemaba energías en cada canción recorriendo el escenario de lado a lado, saltando, bailando, animando a un público muy predispuesto a disfrutar de los norteamericanos.

Ni siquiera en piezas más calmadas, como 'Too late to say goodbye' bajó la intensidad el conjunto, que sabe que esa explosividad es la base del éxito de sus directos.

En once años de carrera, Cage The Elephant ya colecciona una buena remesa de temazos, como 'Spiderhead' o 'Shake me down' o 'Ain't no rest for the wicked', con la que cerraron la primera parte del concierto.

En la segunda, Shultz y sus chicos pusieron toda la carne en el asador con piezas brillantes del pasado, como 'Telescope', intercaladas con los hits del nuevo disco, como 'Punchin' bag' o 'Cold cold cold' y cerraron un concierto dinámico y poderoso.

La tarde avanzó y los protagonistas del atardecer fueron los ingleses de The 1975, con un pop elegante que potenció esa hora mágica que cada día llega un poco antes a la capital chilena.

Cada canción de la banda de Manchester es una pieza compleja, en el que los sonidos del saxofón y el piano envuelven la voz de Matty Healy.

Así, la presentación en Chile de su último trabajo 'I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it', sirvió para ofrecer un concierto tranquilo y estiloso que transmitió a la perfección la esencia de la banda.

Healy abrió el fuego con el éxito 'Love me' y acompañó la caída del sol con otros hits de la banda, como 'Heart out' o 'UGH'.

"El mundo es lugar muy jodido, pero el amor debe prevalecer", le dijo Healy a los miles de personas que se congregaron en su concierto. La frase desvela a la perfección la esencia de las canciones de la banda.

Por eso, el momento más especial llegó con la puesta en escena de 'Somebody else', la canción mas redonda de The 1975, todo un cántico al desamor contra el que combaten Healy y sus chicos.

El sol se escondía irremediablemente y los ingleses cautivaban al público de Santiago con temas como 'Loving someone' y 'Heart out', exponentes del pop elegante de The 1975, que mezcló a la perfección con la garra de Cage The Elephant para abrir la séptima edición de Lollapalooza Chile.