Allegri: "Higuaín no es un robot, es un chico muy sensible"

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, dijo que el duelo empatado 1-1 contra el Nápoles este domingo no fue fácil para el argentino Gonzalo Higuaín, que se medía con su exequipo, al destacar que todo el estadio estaba en contra del "Pipita".

"Higuaín ha hecho un buen partido. Es normal que después de tres años, llegar a Nápoles y tener todo un estadio que te silba no era fácil. No es un robot, es un chico muy sensible", declaró al finalizar el duelo en declaraciones recogidas por "Sky Sport".

El "Pipita" regresó este domingo al campo del Nápoles, el equipo en el que estuvo tres años y con el que logró el curso pasado el récord absoluto de goles en una temporada de la Serie A (36 dianas).

El entrenador italiano aún no quiere hablar detenidamente del cuarto de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que se jugará el 11 (ida) y el 19 de abril (vuelta) y sólo lo analizó de forma general.

"Es un cuarto de final, hay que jugarlo con el deseo de pasar. Cuando estás entre los mejores ocho de Europa a veces te mides con un rival más fácil y a veces con uno más difícil, pero lo más importante es llegar siempre a estas alturas", señaló.