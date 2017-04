Xavi: "Sería un error histórico del club que no renovara Messi"

El excapitán barcelonista Xavi Hernández ha asegurado que sería "un error histórico" del club azulgrana no renovar el contrato de Leo Messi y está convencido de que el argentino volverá a estampar su firma con los azulgrana.

En unas declaraciones al programa 'Fora de sèrie' de TV3, Xavi Hernández, ahora en las filas del Al Sadd catarí, ha comentado que el diez azulgrana es el jugador "más grande de la historia" y se dará cuenta de cuando deje de jugar o de cuando medio lo haga, como le ha pasado a él.

"Te das cuenta de donde has estado, de la presión tan bestia que has tenido y que has ganado muchos título y eso es muy importante", ha comentado.

Xavi está convencido de que Messi volverá a renovar por el Barça. "Lo veo feliz y más maduro y tranquilo que nunca. No lo veo cambiando de aires: el Barça necesita a Messi, pero Messi también necesita al Barça", ha comentado.

En cuanto a su futuro, el excapitán azulgrana ha dicho que aunque "es complicado" y para ello "se tiene que estar muy preparado", él "tiene la ilusión de trabajar en el Barça en un futuro".

En todo caso Xavi ha admitido que le gustaría poder trasladar el modelo del Bayern de Múnich, en el que los exjugadores tienen mucho peso específico en la estructura deportiva, al Barça.

"Me gustaría que el modelo del Barça fuera el del Bayern de Munic, que la gente que decidiera cosas en el Barça fuera gente del fútbol", ha dicho Xavi, quien ha calificado a Gerard Piqué como "una persona muy preparada, con mucha capacidad y muy válido".

Sobre su futuro, Xavi Hernández ha recordado unas palabras que le comentó Johan Cruyff: "Me dijo que jugar es lo mejor, pero después seria entrenador porque me gusta estar cerca del campo. No me veo en un despacho, prefiero el banquillo".

El excapitán azulgrana admite que con sus compañeros en el Barça se han sentido "unos privilegiados", porque "hemos hecho lo que nos gusta y lo hemos llevado a la perfección".

También ha hablado sobre dos entrenadores que le han marcado su carrera: Louis van Gaal y Luis Aragonés. "A Van Gaal le debo yo más a él que él a mi. Fue un incomprendido en can Barça" ha dicho.

En cuanto a Luis Aragonés, Xavi considera que es la persona que más influencia ha tenido en su juego y en su personalidad. "Él me repetía que era el mejor. Era una pasada: vivía para el fútbol", ha recordado.

El ex capitán azulgrana se siente "orgullo" de la selección española de fútbol y está "muy contento" de haber jugado tantos años en 'la Roja'.

Preguntado sobre el derecho a decidir por parte de los ciudadanos catalanes, Xavi ha comentado que él es una persona del mundo del fútbol.

"La política me cansa bastante. Es increíble que en un país democrático no se nos deje decidir. Aquí (en Catar) se sabe que es un país no democrático, pero que en España miren hacia el otro lado cuando hay millones de personas en la calle en Cataluña, no lo entiendo. Estoy muy a favor del derecho a decidir. Otra cosa es el fútbol, me encantaría volver a la selección española, aunque si la selección catalana fuera oficial y se consiguiera la independencia, tendríamos que ir con Cataluña, como pasa con Escocia", ha asegurado.