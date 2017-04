El Iberostar Tenerife retoma al liderato

El Iberostar Tenerife regresóprovisionalmente al liderato de la Liga Endesa al ganar por 65-54 alTecnyconta Zaragoza en la vigésima séptima jornada, en la que elVawlencia Basket no jugará hasta el 12 de abril y en la que el RealMadrid se impuso al Montakit Fuenlabrada y el Herbalife Gran Canariabatió al Barcelona Lassa.

Madrid, 2 abr (EFE).- El Iberostar Tenerife regresóprovisionalmente al liderato de la Liga Endesa al ganar por 65-54 alTecnyconta Zaragoza en la vigésima séptima jornada, en la que elVawlencia Basket no jugará hasta el 12 de abril y en la que el RealMadrid se impuso al Montakit Fuenlabrada y el Herbalife Gran Canariabatió al Barcelona Lassa.

El Iberostar Tenerife sumó una trabajada e importante victoriasobre el Tecnyconta Zaragoza (65-54) en un choque muy igualado,intenso y que se decidió en los últimos instantes con un TimAbromaitis muy acertado en los momentos claves.

Triunfo de garra, de orgullo y liderato de nuevo para unIberostar Tenerife que cada vez está más cerca de asegurarsematemáticamente su presencia en las eliminatorias por el título enuna lucha intensa con nueve equipos que buscan lo mismo.

El Tecnyconta Zaragoza no le puso las cosas fáciles a lostinerfeños. Trabajó muy bien en defensa, tapó bien todas lasacciones ofensivas del Iberostar Tenerife y cuando no pudo llegar aalguna, los tinerfeños no estaban acertados.

Felipe Reyes, con 23 puntos y 14 rebotes -el día en que seconvertía en el tercer jugador con más partidos en ACB, 704- ySergio Llull, con 28 tantos, decantaron para el Real Madrid un derbiregional madrileño de locura ofensiva en el que el MontakitFuenlabrada resistió hasta los últimos instantes.

En un duelo vistoso con una voracidad atacante por los dosequipos que hizo desaparecer las defensas, y que el Montakit dominó,con 22 puntos del estadounidense David Wear y 18 del brasileño RafaHettsheimer; se terminó imponiendo el Real Madrid por amplitud deplantilla, no solo Reyes y Llull, sino con un gran partido delmexicano Gustavo Ayón, 14 puntos, 13 rebotes y 30 de valoración.

Una nueva canasta sobre la bocina de Sergio Llull desde su propiocampo estableció el 56-50 con el que se llegó al descanso a favordel Montakit.

Cuarto es el Baskonia, que tiró de oficio para llevarse eltriunfo ante el Real Betis por 79-75 en un partido gris, y acechó elliderato con su decimoctavo triunfo, que le mantiene en los puestosnobles de la clasificación.

Al equipo azulgrana le costó imponer su estilo de juego y creyóen sus posibilidades hasta el final del encuentro a pesar de noestar acertado durante varias fases del choque.

Chase Budinger mantuvo a sus compañeros en la pelea por eltriunfo con 15 puntos, mientras que Shane Larkin apareció en lasegunda mitad para hacerse con los mandos de un equipo que tuvo aTornike Shengelia como líder en la estadística con 18 puntos devaloración.

En el único partido adelantado al sábado el Herbalife GranCanaria sumó un histórico récord en su palmarés -y también en lapresente Liga Endesa-, al conseguir el octavo triunfo ligueroconsecutivo, que en esta ocasión llegó ante un rival directo como elBarcelona Lassa (95-82), al que ahora aventaja en la clasificación,con una sobresaliente actuación de McCalebb y Pablo Aguilar.

El MoraBanc Andorra, octavo, consiguió la decimotercera victoriade la temporada, undécima como local, tras derrotar en un competidopartido al Movistar Estudiantes por 87-83.

Los de Joan Peñarroya levantaron doce puntos de desventajamediado el tercer cuarto (49-61) y consiguieron el triunfo lideradospor el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, autor de veinte puntos,dieciséis de ellos en el último cuarto.

El Divina Seguros Joventut dio un paso atrás en su objetivo desalvar la categoría al perder (82-83) contra el penúltimoclasificado, el Rio Natura Monbus Obradoiro, en un partido en el quelos nervios atenazaron al equipo badalonés en los minutos finales.

Liderados en ataque por Mickey McConnell (24 puntos y 35 devaloración que lo convierten en el mejor de la jornada) y ShayneMitchell Whittington (17 puntos), los gallegos tuvieron las ideasmás claras en los momentos decisivos y sumaron un triunfo que lespermite superar a los catalanes en la clasificación gracias a sumejor diferencia de puntos.

La jornada se completará con los partidos RETAbet BilbaoBasket-Valencia Basket Club, el miércoles 12 de abril a las 20.00; yel Unicaja-ICL Manresa, el miércoles 26 del mismo mes a las 20.45.