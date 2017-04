Zidane confirma la recaída de Varane y pruebas médicas el lunes

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó la recaída del central francés Raphael Varane de su lesión en el muslo izquierdo el día que reaparecía ante el Alavés, y con la esperanza de que sea menos grave, confirmó que se conocerá el alcance exacto el lunes con una resonancia magnética.

"Rafa se ha hecho daño en el mismo sitio (bíceps femoral izquierdo), pero como él me decía no es tan fuerte como hace tres semanas. Ojalá sea poco. Lo vamos a valorar mañana con una resonancia", informó Zidane en rueda de prensa.

El técnico madridista espera que el nuevo percance de Varane, que solo aguantó diez minutos en el campo, no se deba a un exceso de presión el día que regresaba.

"Espero que no sea por algo psicológico, lo que creo es que no es grave como me ha dicho. Creo que ha tenido su tiempo de recuperación para estar bien. Estaba listo para jugar. Hablo mucho con los jugadores y me gusta que estén al cien por cien para jugar y antes del partido estaba listo. Luego es cierto que pueden pasar cosas, pero espero que no sea grave", sentenció.