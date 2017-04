Di Grassi: "Ha sido una victoria increíble, nunca desistí".

El brasileño Lucas di Grassi, (Audi Sport ABT) calificó este sábado de "increíble" su triunfo en el ePrix de la Ciudad de México que se celebró en el autódromo Hermano Rodríguez de esta capital.

"Ha sido una victoria increíble, puede ser que fue Dios que vio que en la carrera del año anterior gané, pero fui descalificado", declaró Di Grassi a medios tras la carrera.

Di Grassi se tomó la revancha de la carrera del año pasado en la capital mexicana cuando llegó primero, pero luego le fue retirado el triunfo por los comisarios al comprobar que su segundo coche pesaba menos de lo que indica el reglamento.

El brasileño sufrió una colisión en la vuelta inicial que lo obligó a cambiar el alerón delantero y posteriormente comenzó su trabajo y recuperó algunas posiciones además de que adelantó el cambio de coche en una puesta arriesgada que al final le reportó el triunfo.

"Parecía que todo se perdía pero no desistí nunca, siempre tenemos que intentar la victoria y este día he demostrado que no podemos dejar de pelear", añadió.

Señaló que fue una "carrera de verdad con contactos, drama y muy intensa (...) yo esperaba estar en la zona de puntos, quizás el podio, pero empecé a sentir que podía lograr la victoria en las últimas vueltas".

Con su triunfo, Di Grassi se acercó a cinco puntos del suizo Sebastien Buemi (Renault e.dams) en la clasificación de pilotos, uno con 76 unidades y el otro con 71.