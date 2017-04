Maestros de Arauca anuncian paro desde el 3 de abril por falta de pagos

Maestros del departamento de Arauca anunciaron un paro generalizado desde el próximo lunes 3 de abril por el no pago de sus sueldos, un incumplimiento al que han responsabilizado departamental.

El anuncio lo hizo la Asociación de Educadores del Arauca, ASEDAR, agremiación que reúne a más de 2.500 maestros a través de un comunicado, que lleva la firma de su presidente, Éber Atilúa Cepeda, del secretario General, Hernando Sánchez Blanco y el secretario de Prensa, Juan Luis Granados.

“No nos escucharon a tiempo, no se hizo lo pertinente a tiempo, no hicieron las diligencias de manera oportuna, sino se nos cumplía con eso que estaba pactado anteriormente, pues que nos íbamos a un cese de actividades desde el día lunes y así tal cual lo proclamamos desde el 24 de marzo lo vamos a hacer”, señaló el presidente de la agremiación sindical, licenciado Ébert Atilúa Cepeda.

La misiva da a conocer a padres de familia, estudiantes y directivos docentes que debido al incumplimiento en el pago de los salarios, a partir del lunes 3 de abril suspenderán todas las actividades académicas en los establecimientos oficiales y convoca a todos los docentes a Asambleas Permanentes en los siete municipios, viéndose afectados cerca de 54.000 estudiantes en el departamento de Arauca que dejarán de recibir sus clases.

Explicó el secretario General de Asedar, licenciado Hernando Sánchez Blanco, que la implementación de la nueva Reforma Tributaria hizo que cambiara la manera como se hacía la nómina de los maestros, lo que originó problemas a nivel nacional, la que se brindó solución ante la intervención del gobierno departamental de Arauca, logrando que el gobierno nacional girara ya los recursos, los que se encuentran en las arcas de la Tesorería de la gobernación de Arauca.

“Infortunadamente en el gobierno departamental de Arauca no estaba preparado, no cayeron en cuenta de que eso tenía una implicaciones y no pudieron liquidar la nómina, lo que ha originado el pago de los salarios. Nosotros habíamos alertado de eso desde hace más de diez días al gobierno departamental y ellos expresaron de que no iba a ser así, y efectivamente ocurrió”, precisó el líder sindical Sánchez Blanco.

Esta situación se presentó después de que la Junta Directiva de ASEDAR diera a conocer al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, a la Secretaria de Educación y otros funcionarios de su despacho sobre este posible impase, al no tener en cuenta las exigencias de los maestros de manera oportuna, por lo que se ven obligados a cumplir con este cese de actividades, pese a que el mismo gobernador de Arauca en una comunicación había anunciado que gracias a sus gestión se cancelarían los sueldos el viernes 31 de marzo, algo que no ocurrió.

Los maestros advirtieron, que el día que no les paguen el último día de cada mes, los días 2 realizarán asambleas permanentes como presión para el pago de sus salarios de manera cumplida, la que hacen por los continuos incumplimientos por parte del gobierno departamental.

“Nosotros no vamos a hacer un cese por hacerlo, por capricho, no, es porque habían unos compromisos, porque había una advertencia previa y porque nosotros estamos mirando es sentar un precedente para el respeto y la dignidad que merecen los maestros y también para el respeto de la educación pública, son muchas las situaciones en las que se nos han hecho promesas y no se ha cumplido, esperamos que esta situación se solucione de la mejor manera, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como sindicato, es la de defender los derechos de los maestros que hemos adquirido a través de la Constitución, la ley, la lucha y la movilización”, puntualizó señalando el maestro Atilúa Cepeda, Presidente de ASEDAR Arauca.