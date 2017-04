Evo Morales se sometió a "exitosa" cirugía de laringe en Cuba

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se sometió hoy en La Habana a una "exitosa" cirugía de laringe para extirpar un tumor benigno, informó una fuente oficialLa operación, prevista inicialmente para este viernes, tuvo lugar la mañana de este sábado en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq) de la capital cubana, según información difundida por la Presidencia del país andino.

Morales llegó a Cuba el jueves tras adelantar por recomendación médica la fecha de la intervención quirúrgica.

El ministro boliviano de la Presidencia, René Martínez, que se encuentra en La Habana con el mandatario, ofrecerá más información sobre el estado de Morales a lo largo de la mañana, avanzó la misma fuente.

La cirugía, de una duración estimada de entre diez y quince minutos, tenía como objetivo la extirpación de un pequeño tumor benigno de la laringe y estaba prevista inicialmente para el 7 u 8 de abril.

Durante las dos jornadas anteriores a la operación, el gobernante boliviano fue sometido a pruebas preoperatorias de rutina y recibió una "solvente" atención, según declaró el ministro Martínez a la radio estatal de Bolivia.

Desde que llegó a Cuba no se ha difundido ninguna imagen de Evo Morales, pero el mandatario se ha mantenido activo en Twitter, donde tanto el jueves como la pasada madrugada escribió varios tuits de contenido político.

El presidente decidió operarse en la isla caribeña después de que cinco médicos de su país no lograran curarle una disfonía, según el Ejecutivo boliviano, aunque no es la primera vez que Morales se pone en manos de médicos cubanos y en más de una ocasión ha aprovechado viajes a La Habana para someterse a chequeos de salud.

La oposición boliviana ha cuestionado que el gobernante haya elegido otro país para operarse y en especial Cuba, donde el presidente de Venezuela Hugo Chávez se trató del cáncer que finalmente acabó con su vida en 2013.

Las autoridades del país andino prevén que la recuperación pueda durar alrededor de una semana antes de que el gobernante vuelva a su país, y mientras permanezca en el extranjero es el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien ejerce como presidente interino.

Las señales de ronquera de Evo Morales empezaron a notarse en enero pasado, cuando hizo un largo discurso para conmemorar sus once años en el poder y luego se agudizaron en las prolongadas intervenciones que efectúa cada semana.

El nódulo le fue descubierto al mandatario a principios de este mes en Cuba tras ser atendido de urgencia por una disfonía, sinusitis y dolores de abdomen.

Si el mandatario boliviano o su Ejecutivo no difunden imágenes, es poco probable que trasciendan otras fotografías de la estancia médica en Cuba de Morales, una visita de la que el Gobierno cubano, como es habitual, no ha ofrecido ninguna información al no tratarse de un viaje oficial.