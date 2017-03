Sindicalistas y veteranos contra Gobierno salvadoreño: primer round

"La unión hace la fuerza", reza el viejo refrán que hicieron suyo hoy sindicalistas y excombatientes salvadoreños que protestaron en las calles por recortes a los subsidios de servicios básicos, en el aparente "primer round" de un combate con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

San Salvador, 31 mar (EFE).- "La unión hace la fuerza", reza el viejo refrán que hicieron suyo hoy sindicalistas y excombatientes salvadoreños que protestaron en las calles por recortes a los subsidios de servicios básicos, en el aparente "primer round" de un combate con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Desde tempranas horas de este viernes, la Plaza Salvador del Mundo, eterno escenario de concentraciones y punto de salida de marchas en la capital, lució abarrotada de personas vestidas de guerrilleros y militares, maestros y trabajadores de salud, quienes dejaron los salones de clases y los hospitales para manifestarse.

Con pancartas, "vuvuzelas" y pitos, los manifestantes pararon el tráfico e iniciaron la caminata por las calles hasta llegar a escasos metros de la Casa Presidencial, no frente a ella, como pretendía, debido a que se los impidió la Policía.

Se trató de una movilización inédita, puesto que hasta ahora los excombatientes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y los diversos sindicatos había protestado por sus reivindicaciones de manera separada. Los convocantes prometieron más marchas si sus exigencias no son escuchadas y resueltas.

Un automóvil con altavoces incorporados guiaba la marcha y los dirigentes de cada uno de los sindicatos y de los veteranos animaban con consigas a sus compañeros.

En medio de la multitud se escuchaba la voz de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Salud (Sitrasalud), Silvia Navarrete, quien gritaba "a salud, a educación y a seguridad nos han privado de los escalafones (aumento salarial) y ahora nos quitan el subsidio de la energía y el gas".

Navarrete dijo a Efe que "la clase trabajadora exige que el Gobierno no continúe aplicando medidas en contra de la población salvadoreña, que dé cumplimiento a las leyes del escalafón de salud y de educación, y que respete la Ley de Veteranos".

Las palabras de la dirigente de Salud fueron acompañadas por las del excombatiente de la guerrilla Agustín Reyes, quien aseguró que "el bando por el que peleé en la guerra, hoy me ha dejado a mí a mi familia desamparados".

"No es posible que todos estos hombres peleamos por un ideal y hoy estemos en la calle, este Gobierno nos ha ignorado, no nos cumple y no nos brinda los beneficios que están contemplados en la ley (...). Al presidente, a sus ministros no les importa nuestro bienestar, solo seguir enriqueciéndose más", acotó.

El excombatiente criticó que el Estado salvadoreño recorte los subsidios de la electricidad y al gas licuado por "mandato" del Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

"El señor Sánchez Cerén antes decía que no iba a permitir la intervención del FMI y del BM y ahora que es lo que vemos, un Gobierno que le lame las botas a los señores de estos organismos que lo único que buscan es dominar el mundo con sus políticas excluyentes", agregó el salvadoreño.

Reyes, junto a unas 800 personas, pretendía llegar hasta la Casa Presidencia pero una muralla de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía se los impidió.

"El problema no es con ustedes" gritaban los manifestantes a los agentes, quienes se mantuvieron firmes hasta que la marcha se disolvió y los protagonistas retomaron sus rumbos, dispuestos a un segundo round.

Desde el 18 de febrero pasado está vigente un decreto que reforma el Reglamento de la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (Finet) y redujo la subvención solo a usuarios residenciales de bajos ingresos propietarios de una sola vivienda, lo que afectó a aproximadamente un millón de hogares.

El documento dicta que a los hogares con consumo de hasta 60 kilovatios hora al mes el Gobierno descontará de la factura un máximo de 4 dólares, y para los hogares con consumos de hasta 99 kilovatios hora al mes, el subsidio será de un máximo de 3 dólares.