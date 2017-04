Termina el Lollapalooza Argentina con el rock de The Strokes y Duran Duran

La cuarta edición del festival Lollapalooza Argentina, uno de los más importantes del país, culmina hoy con la actuación de los neoyorquinos The Strokes como plato fuerte y la participación de grupos históricos, como los británicos Duran Duran.

Después de que el hipódromo de la localidad de San Isidro, en la periferia norte de Buenos Aires, estallara este viernes con los conciertos de Metallica, The xx y Rancid, el predio ya se prepara para acoger esta noche otra tanda de bandas de rock, pop e indie que den el broche de oro a una nueva edición del evento, que tiene todas las localidades agotadas desde hace varios días.

Además de The Strokes, Two Door Cinema Club, Duran Duran y The Weeknd, este sábado destaca la presencia de los canadienses Tegan and Sara o los djs Oliver Haldins, Martin Garrix y Flume, quien será el encargado de cerrar el festival, que ha subido a 55 artistas a cuatro escenarios durante dos días.

El sello local lo pondrán Lisandro Aristimuño, Turf y las bandas independientes Bestia Bebé, Usted Señalemelo o El Plan de la Mariposa, entre otros.

El Lollapalooza, creado por el vocalista de Jane's Addiction, Perry Farrell, se celebra en seis países: Chile, Brasil, Colombia, Alemania, Chicago (su sede originaria desde 1991) y Argentina, donde cada año convoca a miles de personas.