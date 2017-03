Fernanda Romero insiste en que latinos deben salir de estereotipos en cine

La actriz mexicana Fernanda Romero, ya librada de sus problemas con inmigración, se muestra como una bomba sexy en "Is That a Gun in Your Pocket", una película que desde el humor explora la crisis de armas en Estados Unidos.

"Al plantear el tema del control armas desde un contexto tan alejado de lo serio se puede llegar a personas que quizá no acepten otro tipo de planteamiento", indicó hoy a Efe la actriz, sobre el filme que cuenta con estrellas de la comedia como Horatio Sanz, uno de los actores más queridos del icónico Saturday Night Live o la legendaria Cloris Leachman, entre otros.

"Es una forma de hacer a la gente pensar", agregó la mexicana, quien explicó que su personaje Connie es uno de los más provocativos en esta cinta dirigida por Matt Cooper.

La película, cuyo nombre en español se traduciría como "¿Es esa una pistola en tu bolsillo?", cuenta la historia de un suceso con pistola en el pueblo de Rockford, Texas, donde si hay algo que los hombres aman tanto como sus mujeres, son sus armas.

Debido a ese incidente, las mujeres se ponen en huelga de tener relaciones sexuales con sus maridos hasta que éstos entreguen todas sus armas.

Aunque Romero reconoce que Connie representa el estereotipo de la mujer latina, sexy y caprichosa, confiesa que el guión la hacía necesaria para dar el toque picante a la película.

"Además, ella ofrece un lado muy humano en la situación, pues está tratando de quedar embarazada", señaló.

La actriz mexicana aseguró que no hizo el personaje sin antes entender su propósito.

"Me parece importante que todos los actores latinos insistamos en salirnos de los estereotipos, especialmente en estos momentos. Yo hablé con el director al respecto, pero entendí qué se buscaba con ese personaje", señaló.

Fernanda Romero destacó que a parte de su papel y el de Sanz, quien interpreta a Luis, hubo otros latinos en la película como la actriz Jacqueline Pinol, en el papel de Patricia Váldez, Luis Colina en la edición y Armando Salas en cinematografía.

Romero, se vio envuelta en 2010 en problemas con las autoridades migratorias que le acusaron de haber realizado un matrimonio de conveniencia para obtener la residencia.

"Ya está todo solucionado", destacó la actriz sin dar mayores detalles.

"Ahora estoy de lleno cumpliendo mis sueños como actriz y desarrollándome como 'influencer' y empresaria", concluyó.