Transporte especial legal planea competir con Uber con nueva aplicación

El 14 de marzo el Gobierno Nacional expidió un decreto que empezó a reglamentar el uso y la prestación del servicio de transporte especial. Allí se estableció que ningún vehículo particular podría participar en el sector y que las empresas que lo hicieran estaban condicionadas a unas reglas estrictas para evitar que plataformas como Uber y Cabify se camuflaran en las compañías.

En este decreto también se hizo obligatorio la suscripción de un contrato entre el prestador del servicio y la empresa jurídica o natural que quisiera contratar y se establece como requisito la constitución legal ante la Cámara de Comercio de las sociedades.

Sin embargo, el gerente de la empresa Transportes Circular, Alfonso Silva, aseguró que este decreto es una amenaza para el sector de transporte especial. “Cada vez nos regulan más, cada vez nos exigen más y nos limitan en las modalidades de nuestro servicio”.

Silva también afirmó que no se oponen al avance tecnológico pero le parece que Uber y Cabify deben ser regulados. “En este caso particular nos hemos reunido un grupo de transportadores para invertir unos recursos especiales y crear nuestra propia aplicación para prestar con herramientas modernas los servicios que el decreto nos permite. Pero también pedimos que no nos regulen tanto, para que podamos ser competitivos en el libre mercado”, añadió el gerente.