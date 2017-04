Simeone: "Partido simple no hay"

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone, dijo hoy tras el partido contra el Málaga, que "partido simple no hay", ya que considera que su equipo arrancó "atacando mejor y el Málaga contragolpeando con muchísimo peligro",Simeone indicó que a raíz del gol de Koke, "el partido cambió" y además no cometieron "errores" y dijo que, pese al segundo gol de Filipe Luis, sintió "siempre dificultad, sensación de peligro". "Me voy muy contento", añadió.

Sobre cómo afrontó el encuentro ante las numerosas bajas, destacó "la valentía que tiene el equipo ante las dificultades" y destacó que "logra resolver los partidos que se complican", por lo que está "muy contento ante las dificultades que no se ven".

"El partido siempre tiene posibilidades", agregó Simeone, porque la "posesión fue muy menor", pero "recuperamos bien" y "festejamos el triunfo", aunque el Sevilla está en una "posición muy buena y nos vamos contentos".