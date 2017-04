Konta dice que su victoria en Miami se debe a confiar "en el proceso"

La británica Johanna Konta dijo hoy que haber ganado el primer Premier Mandatory de su carrera en Miami es producto de su seguridad "en el proceso y el trabajo" que ha realizado durante los últimos años, a pesar de que con 25 años aún no había alcanzado ningún gran torneo.

Después de vencer a la danesa Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo, aseguró que no sintió que el choque se inclinara a su favor "hasta el final" y consideró que "no hubo un momento clave".

La británica, primera de su país en ganar en Miami y un torneo importante del circuito desde que Virginia Wade se hiciera con Wimbledon en 1977, deseó que su victoria sea "grande" para el tenis del Reino Unido y se mostró orgullosa con promocionar su deporte en Gran Bretaña.

La final se decidió por un claro 6-4 y 6-3 a su favor, en un partido en el que dominó a su rival.

Konta, nacida en Sydney (Australia) y mudada a Gran Bretaña en 2005, apuntó con una gran sonrisa que mantiene la motivación por llegar a ser "número uno del mundo" algún día con su trabajo y se mostró feliz por ser la nueva número siete.

Sobre su reciente evolución como jugadora, insistió en que nunca pensó que fuese una "mala jugadora de tenis", al tiempo que opinó que se benefició del cambio hacia un tenis femenino "más físico".