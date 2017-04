Kuczynski ratifica que Lima organizará los Panamericanos del 2019

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ratificó hoy que Lima organizará los Juegos Panamericanos del 2019, a pesar de los daños que ha sufrido el país, duramente afectado por lluvias e inundaciones desde diciembre pasado.

"Estamos preparados y vamos adelante con los juegos", enfatizó el gobernante en declaraciones a la emisora RPP Noticias.

Kuczynsi agregó que la celebración de los juegos será "positiva", ya que permitirá promover el espíritu deportivo en el país y remarcó que el grueso de la financiación se hará en 2018.

"Es cierto que hay algo de inversión pública importante, pero el grueso va a ser en el 2018. Estamos preparados. No voy a cambiar mi posición de ninguna manera", enfatizó al responder sobre los pedidos de políticos opositores para que se renuncie a los juegos y se destine ese dinero a las tareas de reconstrucción del país.

El presidente del comité organizador de los Panamericanos, Carlos Neuhaus, afirmó el viernes que Lima se fija en los mundiales de fútbol de 1962 en Chile y de 1986 en México, ambos celebrados tras sendos terremotos, para realizar la cita deportiva.

Neuhaus enfatizó que tanto Chile como México son ejemplos de países que pasaron por problemas y se recuperaron a tiempo para organizar grandes competiciones deportivas internacionales.

"Hay que tener bien claro el tema y no mezclar las cosas. La emergencia es hoy, pero los Panamericanos son en 2019. Entendemos la situación calamitosa del país, pero a pesar de todo, los estudios económicos dicen que Perú no deja de crecer. Lo que pasa ahora no es un tema de recursos, sino de gestión", acotó.

Los Juegos Panamericanos de 2019 tendrán 38 disciplinas deportivas y la mayoría se concentrarán en la Villa Deportiva Nacional de Lima y en la Villa Deportiva Regional del Callao.